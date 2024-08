La Policía de Llanes en precario: no puede tramitar 50 denuncias por ruidos por falta de sonómetro

La Policía de Llanes trabaja en condiciones de "extrema precariedad". La falta de medios suficientes, tanto humanos con técnicos, ha sido denunciada ya en varias ocasiones por el CSIF en los últimos meses, sin que hasta ahora los dirigentes municipales hayan atendido las quejas. El Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento se reúne mañana y los representantes sindicales volverán a exponer las "irregularidades" y la "desprotección laboral que sufren los agentes".

"Todo son trabas para dotar a la policía de los medios para desarrollar las funciones que recoge la normativa", subraya el CSIF. Entre los ejemplos de las deficientes condiciones de trabajo destaca durante los veranos la falta de sonómetro para la medición de ruidos. Un aparato que fue retirado hace 23 años, sin más explicaciones. Desde entonces las autoridades locales han desoído las continuas reclamaciones de los agentes para que sea repuesto.

¿Consecuencias de la falta de sonómetro? Por ejemplo, que desde finales del pasado mes de julio ha habido unas 50 quejas por exceso de ruido nocturno a una media de una al día, aproximadamente, y no se ha podido tramitar ninguna denuncia. La mayoría de las denuncias se deben al exceso de horarios de las verbenas: la legislación vigente exige que finalicen a las cuatro de la madrugada, pero habitualmente se están extendiendo hasta más allá del las cinco.

También hay un buen número de quejas por el ruido que genera la gente en las calles, sobre todo en los entornos de las zonas de pubs y discotecas de la villa, así como en un bar de Nueva. Los agentes atienden las quejas, pero se ven obligados a explicar a los afectados que no disponen de aparato para medir el nivel de ruido, por lo que desaconsejan que presenten denuncia directamente en el registro del Ayuntamiento y que soliciten una medición de ruidos. "Las quejas acaban guardadas en un cajón. Sin medición poco puede hacer el ayuntamiento, lo único la infracción al horario de cierre", subraya el CSIF.

La falta de etilómetro y control de drogas es, si cabe, "aún más vergonzante", según los representantes sindicales. ¿Qué ocurre en Llanes cuando la Policía Local sospecha que un conductor sobrepasa los límites legales de alcohol o está bajo los efectos de alguna droga? Habitualmente, los agentes piden ayuda a la Guardia Civil. Así lo hicieron, por ejemplo, el pasado viernes, en un accidente con alcoholemia. "Vino Tráfico, pero cuando no puede venir no podemos imputarle el delito al conductor, a no ser por síntomas", algo que en ocasiones no sirve en los juicios, al tratarse únicamente de indicios y dio pruebas fehacientes.

¿Qué responden las autoridades municipales (Vecinos por Llanes y PP) a las demandas del CSIF y los agentes sobre la falta de etilómetro y sonómetro? "Nos dicen que son muy caros", subraya. Pero "los tienen ayuntamientos mucho más pequeños", añaden. En el Oriente disponen de ese aparato, por ejemplo, Ribadesella y Cangas del Onís. Este último ayuntamiento dispone de dos etilómetros, lo que le ha permitido "prestar" uno al vecino concejo de Parres en los últimos días.

Estas carencias son solo una parte de los problemas a los que se enfrentan los policías locales llaniscos. En un escrito dirigido al Comité de Seguridad y Salud hace unos días, CSIF denuncia nuevamente la "desprotección laboral" de los agentes.

Señala que, como consecuencia de la reducción de plantilla fija en los últimos nueve años, se vienen produciendo "nombramientos de turnos de un solo agente o agente interino, en los servicios nocturnos, incluso en el mes de máxima afluencia de visitantes al municipio, cuando se multiplican exponencialmente los requerimientos de todo tipo a la policía local de Llanes; requerimientos vecinales, requerimientos del 112, incluso requerimientos procedentes de la central de COS de la Guardia Civil, por no disponer de patrulla operativa por encontrarse en otros servicios". La carencia de efectivos en algunos turnos fue contestada por la Alcaldía con la orden de reforzar "solo los servicios nocturnos de los sábados y festivos, pero quedan al descubierto el resto de los días de la semana, cuando se encuentra un solo agente de turno, creando una situación anómala, primero por no poder atender los requerimientos a lo largo de la noche, y segundo por generar una situación de desprotección al agente que se encuentra solo de servicio en las dependencias; cuando en muchas ocasiones los problemas pican a la puerta de la oficina de Policía".

Más supuestas irregularidades: "En los servicios nocturnos de los días 6 y 7 de agosto, tan solo un agente interino de reciente incorporación sin arma reglamentaria se encontraba de servicio nocturno de 22 horas a 6 horas" y en estos turnos hubo "requerimientos vecinales que no pudieron ser atendidos. Incluso en el día 7, tampoco había patrulla de Guardia Civil, lo que originó que ese requerimiento por denuncia por un supuesto hurto en un local de ocio nocturno de Llanes acabara atendiéndose en las dependencias de la Policía Local por el agente interino".

Por todo ello, CSIF reclama que se tome en consideración nuevamente la "desprotección continuada que desde la Alcaldía se viene sometiendo al colectivo de policías locales, por entender que resulta arbitrario considerar unos servicios nocturnos más peligrosos que otros, y dejar un solo agente de turno de noche y sin los medios de protección adecuados".