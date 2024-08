Cangas de Onís, rey del turismo: "Queremos al visitante, nos da dinero y alegría"

Una larga caravana de vehículos trataba de acceder al mediodía de ayer al centro de Cangas de Onís. El enorme tráfico en la N-625 desde Arriondas y la aglomeración junto a la estación de autobuses del concejo configuraban una estampa habitual durante todo el verano en la capital del municipio, que es el 21.º de España que más visitantes recibe en relación a su población y el primero de Asturias. Sin embargo, vecinos y empresarios locales aseguran que no perciben una "masificación" turística en la zona. Pero vecinos y comerciantes, lejos de estar contrariados, reciben a los foráneos con los brazos abiertos. "Dan dinero y alegría", razonan.

Encontrar una mesa para comer o tomar algo en Cangas de Onís en pleno agosto es complicado, con bares y restaurantes casi siempre al completo, pero algunos comentan que afluencia de personas en la capital canguesa no es tan grande como en años anteriores. Los hosteleros lo notan, especialmente después del servicio de cenas: "El turismo está un poco más flojo, sobre todo, por las noches. No creo que se puede hablar de masificación, ni ahora, ni nunca", apunta Daniel Echizarreta, del restaurante Llantares de Pelayo.

Con todo, la cantidad de turistas sigue siendo elevada en estos meses estivales, lo que genera cierto estrés entre la población local. No es el caso, sin embargo, de Mari Tere Peláez y Pilar Fanjul, vecinas de Mestas de Con: "Cuantos más mejor. Parece que cada vez hay más gente, pero no es tan exagerado como se dice. Abrazamos su llegada". Aún así, ambas coinciden en la necesidad de ampliar ciertos servicios, como el de taxis: "Van todos a los Lagos y no hay suficientes para el resto", añaden.

Jesús Peruyero, del hotel-restaurante Los Arcos, apoya la tesis de que "no existe saturación", pero cree igualmente que la villa debe adaptarse mejor al turismo. "Tanto los servicios de hostelería como los municipales están desbordados, habría que hacer gestiones que facilitaran más la situación", opina.

El debate sobre la necesidad de mejorar y ampliar los servicios turísticos no es nuevo. El turismo en Cangas de Onís está marcado por la cultura, gastronomía, paisaje, deporte y actividades de ocio, pero la temporada estival también cuenta con eventos multitudinarios como festivales de música, lo que incrementa esa afluencia. Además, las redes sociales han contribuido a "poner de moda" lugares que no están preparados para soportar la presencia de tantas personas. Hay quienes, como Aida Somoano y Paulina Rubio, dependientas en Les Camisetes, cuestionan la calidad del turismo actual: "Hay mucha gente por aquí, no sé hasta qué punto es turismo de calidad. Hay lugares en el concejo que se masifican sin control como la Olla de San Vicente".

Para paliar algunos de los problemas de la ciudad en materia turística, los vecinos apuntan a la ampliación de zonas y plazas de aparcamiento, así como una regulación del turismo. Una de las preocupaciones más comunes está en las viviendas y pisos turísticos ilegales que, por otro lado, hacen competencia desleal a los hoteles. Muchos consideran fundamental llevar a cabo una regulación eficaz, dado el impacto negativo que tienen en la comunidad local: "Los precios están muy altos y no hay vivienda. Cuando coges personal de fuera no tienen donde alojarse y eso es un problema", añade Peruyero. Otros incluso ven con buenos ojos la idea de establecer una tasa turística a los visitantes.

En cuanto al consumo, empresarios de tiendas de souvenirs y productos autóctonos aseguran que, a pesar de que el número de turistas no ha aumentado, si lo han hecho las ventas: "La gente es prácticamente la mismo, no hay mucha diferencia. Pero yo por ejemplo si noto que estoy facturando más" señala Víctor Rodríguez, de Tienda Astures.

Cangas de Onís puede presumir de tener una buena oferta turística y multitud de visitantes que no suponen un trastorno para los vecinos. Eso sí, todos coinciden en la necesidad de llevar a cabo un proyecto de mejora de los servicios turísticos para poder sobrellevar mejor estos meses veraniegos.

