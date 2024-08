El Riverland despliega su gran campamento en Arriondas (y para algunos es todo un reto): 'A ver si montamos la tienda de una vez, y a disfrutar'

El Riverland ha abierto sus puertas junto a Arriondas este viernes a miles de jóvenes que están deseando pasar un fin de semana de música, río y fiesta. Pero, para ello, primero tienen por delante una ardua tarea: montar su tienda en la zona de descanso, aunque no todos lo consiguen a la primera. "Nos está costando un montón montarla, todavía nos queda un buen rato por delante, va para largo", afirman, agotadas, las campistas Gala Poe, de León, y Elia Debeni, de Madrid, mientras lo intentan. Sin embargo, los hay más afortunados, como el orensano Fernando Carballés: "A mí me la han tenido que montar otros", sonríe tras dejar todo listo para tres jornadas de festival con nombres del panorama musical urbano tan reconocidos entre la juventud como Israel B, La Zowi, Gloosito, Kaydy Cain, Abhir, Lia Kali, Soto Asa o Sticky M. A. Los más repetidos por los festivaleros encuestados por este periódico a su llegada a la ribera del Sella, por donde se espera que pasen 20.000 personas cada día para vibrar con los conciertos en sus dos escenarios.

La desesperación por labor de montaje en algunos casos es tal que hay quienes tienen muy claro que, de repetir el año que viene, lo harán en el 'Glamping', la zona de acampada "más VIP", con tiendas ya montadas y mejores servicios. "El año que viene voy a cogerlo, seguro. Hace muchísimo calor para montar una tienda; prefiero pagar un poco más y tenerla ya montada", exclama Lucho Fernández, de Piedras Blancas. Aunque, de cara al resto de fin de semana, para cuando se prevé lluvia, seguramente agradezca haber montado bien el que será su refugio por tres días.

EN IMÁGENES: Miles de jóvenes llegan al festival Riverland en Arriondas / Lucía Salazar

En el mar de tiendas de campaña que se expande a la vera del río Sella, hay dos tipos de campistas: los que se lo toman con la calma de la experiencia y vienen preparados con toldo, pérgola, nevera... Y los que apenas han sido capaces de montar su tienda, pero ya están deseando correr al supermercado más cercano para poder aprovisionarse y tener material para tomar una primera copa. "En cuanto acabemos de montar la tienda, iremos al Mercadona y a beber 'cacharros' hasta que no nos acordemos", afirma el asturiano Luis Fernández. Para qué andar con rodeos...

Aunque no todos tienen los planes tan claros. Un grupo de amigos de Galicia no ha logrado ponerse de acuerdo en qué hacer después de pasar el rato remojándose en el río. "Ojalá saberlo", afirma Hugo Mosquera. "Pillar algo en el súper y seguir bebiendo", intenta zanjar Rubén Chaudarcas. Pero sigue sin estar tan claro: "fluir", exclama Fernando Carballés; o "estar por aquí y ya veremos qué hacemos", dictamina Mario López.

LNE

Si bien, la experiencia y el caos inherentes a un camping no es para todos. Y hay quienes descargan su queja, más allá del calor y de los bichos, con la organización del evento. "No ha sido del todo buena, nos han dicho ‘id para adelante’ sin asignarnos un sitio", cuentan Gala Poe y Elia Debeni. Imposible gestionar con 100% de eficacia tal aluvión de gente, que este viernes colapsó al mediodía la carretera de acceso a Arriondas.

Este viernes, antes de que empiece a retumbar la música en el recinto del Riverland, los campistas aún no notan la falta de sueño, así que el ambiente dentro de la zona de descanso se mantiene animado y expectante. "Todo el mundo está muy activo, superbién estamos a tope", exclama la barcelonesa María Bretones. El festival cerrará sus puertas el domingo, por lo que aún les quedan tres días de fiesta, tras los cuales puede que no sigan tan "a tope". Y entonces, más que al montaje de una tienda de campaña, se tendrán que enfrentar a la resaca y el bajón. Y, por qué no, desmontar la tienda con todo el cansancio encima.