El Riverland, música, lluvia y ganas de seguir de fiesta en la segunda jornada del festival: 'No ha habido noche'

Cuando hay música y ganas de fiesta, ni la lluvia puede estropear el plan. El Riverland ha comenzado su segunda jornada de conciertos con grandes nombres del panorama musical urbano, como Israel B, La Zowi o El Grecas, aunque, al contrario que el viernes, lo ha hecho acompañado de la lluvia. Pese a lo que pudiera parecer, el cambio de tiempo ha sido "una gozada" para muchos campistas de la zona de descanso del festival . "La lluvia se agradece, ayer hacía un calor... soy de Almería y no me esperaba que el sol apretara tanto aquí en el norte", afirma Gabriel García, de El Ejido.

El mal tiempo no ha sido el único problema al que se han enfrentado algunos campistas durante el festival. Pegar ojo a pocos metros de los escenarios, durmiendo en tiendas de campaña, a veces no es tarea fácil. "Yo, por suerte, no tengo muchas complicaciones para dormir, pero, como nuestra tienda está colocada al lado de los conciertos, hemos tenido que dormir con musiquita", afirma la valenciana Aitana González, quien no pudo dormir hasta las ocho de la mañana, cuando acabó el último concierto.

EN IMAGENES: El segundo día del Riverland pasado por lluvia / Lucía Salazar

Sin embargo, otros campistas han optado por continuar la fiesta sin descanso. "No ha habido noche", cuenta riendo Marcos Velasco, mientras mira a sus amigos que se recuperan de la resaca en su tienda. "La noche se me hizo muy corta, no dormí nada y la verdad es que me lo pasé muy bien. El Riverland ha superado todas mis expectativas", afirma el coruñés Enderson Cobo, quien había llegado al festival inseguro de lo que se iba a encontrar, pero que ahora está muy feliz de no habérselo perdido.

El agotamiento de la primera jornada de conciertos se podía palpar en el ánimo de la zona de descanso, que a las cinco de la tarde estaba comenzando a despertar, con algunos campistas desayunando mientras otros ya iban por su segundo o tercer "cacharro". "Nosotros nos estamos tomando unos cacharros porque estábamos aquí aburridos", exclama el asturiano Eduardo Díaz. "La verdad es que esto está muy muerto, pero yo pienso que, a lo largo del día y sobre todo de la noche, se va a ir animando bastante más", sentencia el gallego Enderson Cobo.

Lo que es seguro, es que la lluvia no ha podido parar la fiesta en el Riverland. A pesar de que las fuerzas no son ya las del primer día, los campistas están deseando que empiece la segunda jornada de conciertos y que sea otra noche para recordar.