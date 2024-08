Los ganaderos del Sueve cifran en cien las muertes por el lobo en dos semanas

"Lo que está pasando en cosa de dos semanas es muy grave. Hablamos de unos 100 animales muertos en este tiempo", denunció este sábado Gaspar Costales Peláez, vicepresidente de la Junta Administrativa del Sueve, durante la Fiesta del Asturcón en la majada de Espineres (Piloña). Los ganaderos se concentraron durante el certamen para llamar la atención del problema y pedir soluciones al Principado.

"Los daños son incalculables, por mucho que estén diciendo si se deben o no al lobo. En un mes más el Sueve va a quedar vacío de gamos, de ovejas, de xatas y de cabras. Eso seguro", alertó Costales. "Queremos aplaudir la fiesta y no estropearla, pero también queremos reivindicar lo que está pasando. A ver si hay manera de que, entre todos, podamos dar solución a un problema que no es nada fácil".

Del problema del lobo habló también en Espineres el diputado del PP Luis Venta, que advirtió de la "desesperación" de los ganaderos y considera que los ataques "están poniendo en jaque a la ganadería en Asturias". El popular arremetió contra el PSOE: "Desde hace casi seis meses está pidiendo prórroga en el Congreso para obstaculizar la tramitación de la key propuesta por el PP para sacar al lobo del LESPRE y acabar con esta traición a la ganadería".