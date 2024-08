El acusado de herir con una motosierra a su cuñado en Alles niega la agresión: 'Nos peleamos'

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción 1 de Gijón, en funciones de guardia del Juzgado de Llanes, de acuerdo con el Ministerio Fiscal, dictó ayer auto de prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el hombre que atacó a su cuñado con una motosierra en Alles (Peñamellera Alta).

El agresor, M. A. S. F., de 56 años y vecino de Alles, fue trasladado de inmediato al Centro Penitenciario de Asturias. Se le atribuye un delito de homicidio en grado de tentativa, sin perjuicio de que esa calificación pueda modificarse a lo largo de la instrucción. La abogada del acusado rechazó realizar manifestaciones.

Durante su comparecencia en el juzgado llanisco, el acusado, que según la familia de la víctima se había negado a declarar ante la Guardia Civil, sostuvo que no hubo agresión con la motosierra al marido de su hermana, y aseguró que ambos habrían protagonizado una disputa: "Nos peleamos". No supo explicar las heridas en el hombro, torso y brazos de J. A. C. S., de 61 años, vecino de Suarías (Peñamellera Baja), que permanece ingresado, aunque fuera de peligro, en el HUCA. El siguiente paso será analizar los restos de ADN presentes en la motosierra, con la que M. A. S. F. ya había amenazado anteriormente a su cuñado y había protagonizado diversos altercados con familiares y vecinos.

La acusación pública había solicitado prisión comunicada y sin fianza para M. A. S. F., al entender que existía "riesgo de reiteración delictiva" y de que atentara "más gravemente contra la víctima". El agresor fue puesto a disposición judicial alrededor de las once de la mañana de ayer, tras permanecer desde el domingo en los calabozos del cuartel de la Guardia Civil de Llanes. Había sido capturado después de permanecer diez horas huido tras el ataque.

La agresión ocurrió a última hora de la tarde del sábado. M. A. S. F. esperó emboscado a su cuñado en un camino por el que sabía que iba a pasar. Pese a la gravedad de sus heridas, el agredido logró zafarse y escapó. Pidió auxilio en un bar cercano, donde la rápida intervención de varias personas, entre ellas un militar que se encuentra de vacaciones en la zona, permitió frenar la hemorragia y estabilizarlo hasta la llegada de los servicios sanitarios, que lo trasladaron al HUCA.

J. A. C. S. tuvo que ser intervenido de urgencia tras su ingreso y fue sometido a varios injertos de piel. Su gran fortaleza física ayudó a su rápida recuperación y al cabo de unas horas abandonaba la unidad de cuidados intensivos y era trasladado a planta, donde declaró este lunes ante la Guardia Civil, según señalaron fuentes de su familia.

La investigación corrió a cargo de la Policía Judicial de la Guardia civil de Llanes.