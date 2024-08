Derbi futbolístico solidario en Llanes en favor del deporte inclusivo y adaptado

El campo municipal de fútbol de La Corredoria, en Posada de Llanes, será sede el día 31, a las 17.00 horas, de un derbi solidario en favor del deporte inclusivo y adaptado, que disputarán los equipos juveniles del Urraca C. F. y el C. D. Llanes, y cuya recaudación será destinada a cubrir las necesidades del deporte adaptado e inclusivo en Llanes a través de la Asociación Alienta de familias con niños y niñas con discapacidad o necesidades educativas especiales del oriente de Asturias. Todo ello en el marco de la "Alianza estratégica por el deporte inclusivo en Llanes" fomentada desde el Ayuntamiento. En la presentación, ayer, participaron el alcalde, Enrique Riestra, y otras autoridades locales; la presidenta del Urraca, María Eugenia Menéndez; el presidente del C. D. Llanes, Pedro Álvarez; la presidenta de la Asociación Alienta, Alba Romero, y el deportista Julen Álvarez Inestrillas. Asistieron también al acto Teresa Sobrino, de la Escudería Villa de Llanes, y Olaya Fernández Blanco, de las asociaciones El Patiu y Nueva se Mueve.