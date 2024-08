Cuando la tonada se lleva en la sangre

A Daniel Pérez y a su hijo Jairo, vecinos de Piloña, les une algo más que los lazos de la sangre: su pasión por la tonada asturiana. Esta afición tan poco común en los tiempos que corren donde la música tradicional cede terreno a estilos más comerciales, convierte a su familia en guardián a viva voz de la cultura musical de la región.

Lo que más sorprende de esta pareja de cantantes es su juventud: Daniel tiene 33 años y Jairo tan solo 12, y, a pesar de la diferencia generacional, es el hijo quien ha impulsado al padre a adentrarse en el mundo de la tonada. Sin embargo, el gusto por este género no es nuevo en Daniel. Desde niño sentía una atracción natural por la música tradicional que, sin darse cuenta, transmitió a su hijo: "Nunca escuché a nadie cantarlo en casa, pero me gustaba y cantaba algo. Fueron pasando los años y cuando él nació, le cantaba para dormirlo por las noches", recuerda.

En ese ambiente cargado de melodías tradicionales, Jairo empezó a crecer y a los dos años ya tarareaba las canciones que su padre le cantaba. Su madre, Miri, percibiendo su interés innato, decidió inscribirle en clases de tonada. Fue el pequeño quien, a los 6 años, dio el primer paso para llevar su afición a otro nivel, demostrando su enorme talento: "Me gustaba mucho y me di cuenta de que tenía voz para ello". Y no fue el único, su maestro, Narciso Fernández Arduengo, pionero en la defensa de este género musical autóctono, también supo ver en el chaval un potencial extraordinario: "Me decía que iba a valer mucho y que iba a llegar lejos, y eso me motivaba. Me gustaría algún día ser un referente", explica el joven cantante.

Cada uno de ellos tiene su propio estilo y sus preferencias. Daniel, con su voz de bajo, interpreta en sí bemol, y en su repertorio no puede faltar la popular canción "Soy pastor". Mientras, Jairo destaca como tenor cantando en do sostenido, y siendo "Dos villes tiene Langreo", su canción insignia.

"Si hay algo que te gusta y se te da bien tienes que luchar por ello", afirma Daniel Pérez. Y así lo hacen, padre e hijo, cuidando y cultivando esta afición acudiendo a clases, ensayando juntos y presentándose a concursos, donde han cosechado numerosos éxitos. Jairo acumula una decena de premios en cuatro años, incluyendo el primer premio en el concurso de Oviedo y el segundo en Cangas de Narcea. También ha triunfado en muestras para jóvenes en Pola de Siero, Infiesto, Sama de Langreo o Mieres. Para él, el mayor reconocimiento es "ver como la gente disfruta cuando estoy sobre el escenario", apunta. Por su parte, Daniel, que comenzó a competir hace dos años, ha logrado el segundo puesto en Sama y en Infiesto, el quinto en Cangas del Narcea y llegó a las semifinales de Gijón.

Logros a un lado, ambos miran al futuro de la tonada con incertidumbre: "Creo que se está perdiendo esta tradición porque cuando vas a un concurso la edad media es de 60 años para arriba, puede haber algo de gente joven, pero muy poca", señala el padre. Coinciden, además en que faltan concursos y apoyo institucional, lo que amenaza no solo la profesionalización en la tonada, sino también la afición y la visibilidad: "La gente de fuera lo valora mucho más que los de aquí. Parece que quien canta tonada es un pueblerino y se critica sin saber", lamenta.

A pesar de las dificultades para compaginar las clases de tonada con otras actividades como el trabajo, la escuela, el deporte o el cuidado de sus siete vacas, Daniel y Jairo animan a otros a adentrarse en este mundillo. La clave, recomiendan, es escuchar mucho las canciones y buscar la guía de aquellos que ya tienen experiencia. ¿Lo importante? No rendirse.

En su calendario próximo de actuaciones, Jairo Pérez tiene una cita muy ilusionante en Villaviciosa, donde el 8 de septiembre participará en un recital de tonada por el Día de Asturias. El evento tendrá lugar a las 18:00 horas: "Me gustaría que la gente fuera y lo disfrutara tanto como yo".