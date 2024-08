Mágicas montañas: El Llambrión, tan discreto como grandioso

La subida al Llambrión, que con sus 2.642 metros de altitud es la segunda montaña más alta de los Picos de Europa, estaba destinada a dejarme recuerdos muy singulares que, 24 años después del acontecimiento, revivieron con una sorprendente intensidad al evocarlos con la ayuda de las notas que tomé entonces. Trataré de darles forma en el siguiente relato.

Fue el 17 de agosto del año 2000 cuando Avelino Suárez, su hijo Paulo, Isidoro Nicieza y yo llegamos hacia las diez de la mañana a Sotres, donde habíamos quedado en reunirnos con Erik Pérez Lorente, quien, al asumir el papel profesional de guía de nuestro intento, lo despojaba de antemano de cualquier carácter aventurero. Habíamos quedado con Rufino Fernández, el del Bar Las Vegas, en que nos llevara en su todoterreno hasta el lugar donde comenzaríamos a caminar. Sería La Vueltona, desde donde solo se puede seguir a pie, que es lo que hacen muchas personas que, tras dar un enorme salto hacia arriba en el teleférico de Fuente Dé, quieren profundizar algo más en el conocimiento de este paraíso geológico y, por ejemplo, llegar hasta un mirador grandioso como el de los Horcados Rojos.

En la parte baja del Jou del Llambrión, Paulo Suárez señala el lugar donde está la cumbre del Llambrión, en la que acababa de estar con el resto del grupo y que no se ve porque la oculta un resalte. / E. P. D. / M. F. D.

La Vueltona también es el comienzo de muchas rutas montañeras, como la que nosotros íbamos a intentar. Erik se puso en cabeza del grupo, marcando un paso constante aunque moderado, pero aún así ese tramo se hizo duro y fue preciso efectuar alguna parada. Cuando alcanzamos la bifurcación del camino que, por la derecha, lleva a los Horcados Rojos y por la izquierda al refugio de Cabaña Verónica, ya íbamos empapados en sudor.

Arriba, a la izquierda, en la antecima del Llambrión, Isidoro Nicieza fotografía a Avelino y a Paulo en presencia de Erik. En el centro, vista de Torrecerredo y el Picu de los Cabrones desde lo alto de Llambrión. A la derecha, Erik, reconociendo el "pasu malu" en el descenso del Llambrión por su cara oeste. Abajo, a la izquierda, asegurando a Nicieza a cruzar ese lugar. En el centro, Isidoro Nicieza y Melchor Fernández en la cumbre del Llambrión; y la derecha, Avelino y su hijo Paulo, en la cima, con Peña Santa al fondo. / M. F. D.

De Cabaña Verónica a la Collada Blanca.

Una hora y cuarto nos llevó llegar a Cabaña Verónica, situada a 2.325 metros de altura. Todo lo importante era singular en este refugio, comenzando por su propia estructura, pues es una cúpula metálica que formó parte de un portaaviones norteamericano denominado «Palau». En el interior de esa semiesfera se han encajado de forma que parece inverosímil, cuatro literas. Pero si original era el refugio, tanto o más lo era el guarda que se ocupaba de él. Mariano, que así se llamaba, era todo un personaje, capaz de vivir y prestar servicios en aquel lugar, que durante meses enteros permanecía en solitario aislamiento en medio de temperaturas extremas.

A la una y media dejamos Cabaña Verónica. A nuestra espalda, es decir, al Nordeste, quedaba la gran muralla que va desde la Peña Olvidada hasta la Torre de los Horcados Rojos, tras la cual se alza, entre otros picos, nada menos que Peña Vieja. A nuestra derecha estaba el Tesorero, en cuya ladera en realidad nos encontrábamos. Y enfrente, es decir hacia el Oeste, teníamos a nuestro objetivo, al final y en lo más alto de una línea de cumbres que va desde la Torre de Altaiz y el Pico San Carlos hasta la abigarrada zona donde se encuentra el Llambrión, una montaña cuya importancia o jerarquía no se traslada a una identidad fácilmente reconocible a la vista. Nos pasaríamos ese día y el siguiente preguntando una y otra vez a nuestro guía que nos señalase el Llambrión, ante la dificultad de distinguirlo de las cumbres que parecían apretujarse contra él, algunas casi de su misma altura, como el Tiro Tirso, que tiene solo un metro menos de estatura y es su vecino inmediato, apenas separado por un tremendo tajo que solo se percibe en la cercanía, pues de lejos se empasta con él, como pasa con la Torre Casiano de Prado o la Torre sin Nombre, o, para complicarlo más, con sus propias cumbres vicarias, pues en realidad el Llambrión culmina en tres cimas.

En nuestro avance hacia el Noroeste la referencia inmediata era la la Collada Blanca. La ruta se iniciaba de forma espectacular, por encima de llambrias horizontales o algo inclinadas, sobre las que había que andar o brincar. Ya no hay camino, aunque de vez en cuando se encuentran jitos. Y la abundante compañía que nos rodeaba media hora antes se ha transformado en absoluta soledad. Paso a paso nos metíamos en el corazón salvaje de los Picos. A la izquierda quedaba el hondón de los Hoyos Engros, que evitamos pegándonos al Tesorero, agarrándonos a la peña, si era preciso, para trepar o destrepar.

Y algo fantástico: en esta zona, y más si se baja hacia los Hoyos Engros, es posible encontrar moluscos fosilizados, prueba evidente de que estas rocas estuvieron bajo el mar hace millones de años y que empujes enormes, como el del Movimiento Hertziniano las acabaron elevando hasta dos mil metros por encima de la superficie marina. Una excursión al corazón de los Picos de Europa, de los que el Llambrión forma parte, equivale a apuntarse a un curso de Geología de los que abrió Casiano de Prado a mediados del siglo XIX.

El ascenso al Llambrión ofreció escenarios espectaculares, tanto en la subida como en la bajada, en la imagen, caminando hacia el objetivo principal. / .

Neveros frente a nuestro objetivo.

Así, en apenas tres cuartos de hora llegamos a la arista pedregosa de la Collada Blanca. A la derecha, queda el Jou Grande Cimero. Enfrente, es decir, ligeramente hacia el Suroeste, el Jou Trasllambrión y sobre él, el propio Llambrión, flanqueado a la izquierda por la Torre Blanca y el Tiro Tirso y a la derecha por la Torre de las Llastrias y la de La Palanca, por citar unos picos importantes. A esta última se la ve desde aquí un tanto de perfil y sin que resalten sus horizontales franjas oscuras, que tan bien la identifican. Ni siquiera entonces el tímido o perverso Llambrión –él sabrá– se decidía a decirnos su verdad, pues los vecinos rocosos que le rodean, al quedar en planos más próximos a quienes se acercan por esta trayectoria, parecen más altos que el propio pico.

Al trasponer la Collada Blanca habíamos dejado la provincia de Cantabria para entrar en la de León ¿Quién notaría diferencias? Había que bajar luego hacia el Jou Transllambrión, para luego remontar la pendiente hacia lo alto, donde estaba nuestro objetivo. El jou es un ámbito muy inclinado, cerrado a la izquierda por el alto murallón que es una de las paredes de la Torre Blanca y algo más abierto hacia la derecha o sea el Oeste. Llamaba la atención la gran profusión de neveros que se veían en ese ámbito, mucho mayores y, sobre todo, más blancos de lo que entonces era habitual encontrar en esa época del año. Actualmente la gran mayoría de esos neveros ya han desaparecido en verano- En nuestro descenso hacia el fondo del jou nos encontramos con el primero de los neveros, de un metro aproximado de espesor y claramente separado de la pared por una ancha rimaya. Pero no caminaríamos por ella sino que cruzaríamos en diagonal el nevero, poniendo los pies sobre las huellas de los que nos precedían. Obvio es decir que fue Erik quien abrió el camino. Luego nos diría que a algunos clientes los encordaba allí mismo. Tras ese nevero seguimos en diagonal hacia la derecha, unas veces caminando, otras trepando, cruzando algún otro nevero también. Los había de todas clases. De uno, ya muy delgado y oscurecido, manaba agua en abundancia. Otro, pegado a la peña, era, según Erik, el resto clarísimo de un antiguo glaciar. Uno, muy grande y blanquísimo llamaba la atención por su belleza.

Hacía tiempo que habíamos visto en el pedrero situado en lo más alto del jou la figura de un montañero que subía. Lo diminuto de su figura nos advertía de lo lejos que quedaba todavía nuestro objetivo. Pero no menos cierto era que nosotros estábamos ya en el mismo pedrero con la respiración agitada, sudoración abundante y mucha sed. Hicimos un alto para beber y comer algo. Mientras lo hacíamos, sentados de espaldas al Llambrión, pudimos contemplar las cumbres que habían ido apareciendo a nuestra espalda: las del macizo de Cerredo, entre otras, y también el Picu Urriellu.

Avelino, en el descenso hacia el Collado Jermoso, cuyo refugio aparece en la foto en su emplazamiento privilegiado. / .

Una chimenea y arriba.

Terminada la sobria comida –unas barritas energéticas, algo de fruta y mucha agua– reanudamos la marcha. Pronto nos encontramos frente a una pared vertical de unos 30 metros de altura, en cuya cima había dos montañeros y se veía un vértice geodésico. A nuestra derecha quedaba la alta horcadina del Tiro Callejo, un paso clásico entre los dos joos del Llambrión --el oriental y el occidental-- pero que, según Erik, es absolutamente desaconsejable pues hay que pasar por unas peñas muy pulidas –«lavadas», en el argot montañero– situadas sobre un considerable vacío. Nosotros nos dirigimos hacia la pared que teníamos enfrente, en la que había un rasgo que parecía una media luna, pero que al acercarse tomaba la forma de una hendidura y luego de una chimenea, muy inclinada, aunque no vertical. Erik nos precedió en la subida para, desde arriba, ir indicándonos los agarres. La principal dificultad que encontraríamos sería la angostura, que obligaría a girar el cuerpo para encontrar un hueco en el que, además de nosotros, cupiera también la mochila que cada uno llevaba. Al final de la chimenea nos esperaba una sorpresa: un extraplomo en forma de embudo, casi una cueva poco profunda, nos cerraba el camino. Había que salvar unos dos metros de altura por aquella pared que parecía lisa. No lo era del todo y Erik sabía donde estaban los posibles apoyos para manos y pies. Nos los fue señalando y, gracias a ello pudimos salvar el obstáculo. Al salir la cima quedaba solo a unos cuatro o cinco metros, fáciles de salvar. Estábamos en lo alto del Llambrión.

Por donde Casiano de Prado.

Pisábamos las mismas rocas que Casiano de Prado y sus acompañantes lo habían hecho el 12 de agosto de 1856. Don Casiano había sido un personaje excepcional. Nacido en Santiago de Compostela, las ideas avanzadas que tuvo de joven le convirtieron en víctima de la Inquisición, que le encarceló durante un año. Luego se hizo ingeniero de Minas y tuvo cargos importantes, como dirigir las Minas de Almadén. De amplísima curiosidad intelectual, el nombramiento de inspector de Minas de Asturias y León le acercó a la alta montaña, que le fascinó en seguida, y su amistad con con el francés Edouard de Verneuil le llevó a la práctica de algo tan nuevo y minoritario en nuestro país como el montañismo. Y los Picos de Europa, que eran un territorio virgen para la investigación, se convirtieron para él en una tentación irresistible, que en buena medida se concentró en conocer la altura de las montañas. Y pronto ese interés se centró en saber cuál era la cima más elevada de los Picos de Europa. Según cuenta Elisa Villa en un muy interesante artículo biográfico sobre Casiano de Prado publicado en la revista «Vetusta», Martín de la Cuesta, alcalde del pueblo leonés de Prada, le había dicho al ingeniero y geólogo, basándose en sus observaciones meteorológicas, que el pico más alto tenía que ser el Llambrión. En 1853 Casiano y Verneuil ya habían subido a la que hoy conocemos como la Torre de Salinas, creyendo que era la montaña que les parecía dominante, pero sus altímetros los acabaron desengañado. En la ascensión al Llambrión los instrumentos que manejaba Casiano de Prado dijeron que no estaban en lo más alto, porque enfrente y no muy lejos, se podía ver nítidamente a otro pico que tenía más estatura: se trataba de la Torre Cerredo, más conocida hoy por Torrecerredo. De Prado le atribuyó cuatro metros más que al Llambrión. Hoy sabemos que son seis: 2.648 metros frente a 2.642. Casiano de Prado y sus acompañantes habían partido ese día de la Vega de Liordes, un lugar diferente a nuestro punto de inicio, pero luego, tras pasar por la Collada Blanca, se acercaron a su pico-objetivo por el Jou Trasllambrión, como nosotros, por lo que cabe suponer que su itinerario final, que se desconoce, no sería muy diferente al que seguimos nosotros, como hacen hoy mucho montañeros.

Panorama desde la cumbre.

La cima del Llambrión es pequeña y aérea. Apenas tiene más espacio llano que el que ocupa el vértice geodésico, en cuya base hay una imagen de la Virgen con el Niño en brazos. El panorama que se ofrece es realmente espectacular y habíamos tenido la suerte de tener el día perfecto para contemplarlo, además que la hora de la tarde a la que habíamos llegado resultaba ideal para hacerlo. Muy cerca se encontraba la Torre de la Palanca con un aspecto muy diferente al más conocido de ese pico. La impresionante silueta de Peña Santa, mostrando su larguísima y preciosa cara Sur, coronaba a lo lejos la panorámica por ese lado. Más a la derecha, o sea hacia el Norte, el Picu Los Cabrones y Torrecerredo, exhibían un perfil singularmente esbelto. El de Torrecerredo era desde aquí sorprendente pues su cumbre se ve como aguda, en vez de la pequeña meseta plana que la caracteriza cuando se la contempla desde otros lugares. Luego aparecía el Tesorero, cómo no, y, más al fondo, el Picu Urriellu o Naranjo de Bulnes. Más a la derecha, la línea de cumbres que preside Peña Vieja. A nuestro lado, pero separado por un abismo, veíamos el Tiro Tirso, solo un metro más bajo que el Llambrión. Y prosiguiendo el giro aparecían la Liordes, las Peñas Cifuentes y, altivamente hermosa en su aislamiento, la Torre del Friero. Sobrepasando con la vista el valle de Valdeón, entrábamos de nuevo en el Cornión para identificar la Bermeja y otras montañas, para recalar de nuevo en Peña Santa.

Desde el Llambrión a Nueva York.

Permanecimos poco tiempo en la cumbre. Desde una terraza algo más resguardada Avelino Suárez hizo con su móvil una llamada muy especial. Era a su hijo Jorge, que es arquitecto y estaba haciendo un curso en Nueva York. ¿Habría cobertura? La había, pues Jorge contestó. Y Avelino le dijo: «¿A que no sabes desde dónde te llamo? ¡Desde el Llambrión!». Jorge podía valorarlo adecuadamente, pues él es un buen montañero. El año anterior habíamos subido con él al Urriellu. Por supuesto que con Erik de guía.

Un poco más abajo de la cima encontramos una zona más espaciosa para sentarnos a comer algo. Entre las piedras había algunas de color negro. Parecían de carbón. Y lo eran. Había una explicación. Muy cerca de donde estábamos se explotó un yacimiento carbonífero, lo que dio nombre a la montaña que teníamos a nuestras espaldas: la Torre de las Minas de Carbón. Nos demoramos en la comida, identificando cumbres y preguntando a Erik itinerarios de acceso y escalada. Él nos dejó unos minutos para hacer una exploración, de cuyo resultado se hablará aparte, pues incluye la narración del único «paso malo» que encontraríamos en el descenso. Cuando regresó, reanudamos la marcha.

Collado Jermoso a la vista.

El descenso lo haríamos por la cara Oeste, la opuesta a la que habíamos utilizado para subir. El paso malo tocaría salvarlo en seguida. Tras él cesaría la preocupación pero no el trabajo. El resto de la bajada no ofrecía peligros; solo incomodidades. Se bajaba por terrazas sucesivas y entre una y otra hubo que pasar por muchos llambriales inclinados, que yo, por lo general, salvé arrastrando el trasero. Nos llevó casi una hora llegar hasta el Jou del Llambrión. Pero ahí no terminaron nuestras fatigas porque el descenso por el jou, siguiendo inclinados caminos de gravilla desnuda en los que el pie se desliza con facilidad, se hizo interminable. A cambio pudimos hacer fotos del impresionante emplazamiento del refugio de Collado Jermoso, que teníamos enfrente y muy abajo. En él pasaríamos la noche. Diez metros antes de alcanzar el camino que une Las Colladinas con el refugio resbalé y me di un culazo. Cerca del refugio bajamos a lavarnos a la fuente. Después de cenar tuvimos tiempo para acercarnos al Collado Jermoso para ver la puesta de sol sobre Peña Santa y demorarnos luego en la contemplación del gran macizo del Llambrión, que, cada vez más oscuro, gravitaba sobre nosotros. Una vez más la esquiva cima nos retiró la cara, o casi: era desde allí como una arista en ángulo que apenas se resaltaba sobre el conjunto del gigantesco bloque. Y ni siquiera estaba en su centro.

Un recuerdo a César.

Evocar a Avelino Suárez en estos relatos montañeros me resulta inevitable una vez más. Pero con el Llambrión en la mente se le une, de forma tan inevitable como dolorosa, el recuerdo de César Aller, un amigo de mi pueblo, apenas un año mayor que yo, miembro de una familia de El Entrego tan conocida como apreciada, como estoy seguro que él lo sería en Sotrondio cuando cambió de residencia al casarse. Me resultó tremendo enterarme, cuando solo habían pasado once meses de nuestra ascensión, de que había fallecido al despeñarse cuando intentaba subir al Llambrión. Por lo que supe luego, la caída al vacío fue en el «pasu malu» de la cara Oeste, del que se habla en este relato. Él era una persona concienzuda y, según los que participaban con él en esa actividad, un buen montañero. Quiero dar por seguro que su caída no fue por imprudencia sino por mala suerte. No la merecías, César.

La importancia de un guía Para no pocos montañeros contratar los servicios de un guía es un lujo superfluo. Es un error, porque en no pocos casos puede resultar conveniente y en algunos, imprescindible, aparte de que siempre sea interesante. Al monte no se debe ir solo y cuando el objetivo es fácil o asequible el papel de guía puede asumirlo alguien del grupo que tenga conocimientos y capacidad. Pero cuando el intento es difícil o peligroso conviene ponerse en manos de un profesional. Alguien como Erik Pérez Llorente, que reúne todas las cualidades que debe tener un buen guía, desde los conocimientos y la experiencia al dominio de las técnicas montañeras y la fortaleza física necesaria. El día de la subida al Llambrión lo demostraría una vez más. Él sabía que la principal dificultad de la jornada, en el sentido de peligro, estaría en el descenso y consistiría en salvar una llambria muy inclinada y en curva bajo la que hay un abismo. Es un trayecto horizontal de pocos metros de largo, pero que impresiona mucho. Tanto que no pocos montañeros dan la vuelta. Pueden encontrarse testoimonios escritos al respecto. En nuestro pequeño grupo no hubo problemas porque llevábamos al frente a alguien que, por experiencia y oficio –y también por una personalidad especial— sabía transformar el miedo o la temeridad en confianza. Erik recurrió en este caso a una estrategia que para mí, que había participado en varios pasos difíciles con él, no suponía una novedad. Comenzaba por no sembrar preocupación entre los integrantes del grupo, para lo que evitaba hablar de dificultades o peligros antes de llegar al lugar de la prueba. Luego se trataba de transmitir confianza, no solo por los medios a emplear sino también por la capacidad de cada uno. En su mochila había traído una cuerda de las usadas en montañismo. Él se la ató a la cintura y la fue atando a la de cada uno del grupo cuando le tocó su turno, pues nos fue pasando de uno en uno. Primero lo hizo a Avelino. Luego a mí. Después a Paulo y finalmente a Nicieza. Erik iba delante, tensando la cuerda, y señalaba a quien tocaba seguirle donde debía poner manos y pies. Él no se aseguraba con clavos, hierros o cintas. Simplemente se afianzaba con sus extremidades y se ayudaba con un palo. Desde su posición debería de ser capaz de retener a su compañero de cordada en el caso de que este vacilara o incluso cayera. Nada de eso ocurrió. Todos respiramos felices tras superar la prueba. Yo no pasé miedo. Tal vez noté algo de tensión.

