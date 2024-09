Abiertas las inscripciones para el XI Descenso del Sella Stand Up Paddle

El Descenso del Sella se ha convertido en un clásico del calendario nacional e internacional y es uno de los eventos marcados en el calendario de la ICF como una de las pruebas importantes de la temporada. Ahora el Stand Up Paddle, quiere encontrar su sitio en al Sella y después de unas cuantas ediciones en las que esta prueba ha ido cogiendo nombre y un buen puñado de inscritos, pasa a ser el I Trofeo Internacional. Y es que la XI Edición del Descenso del Sella en Stand up Paddle (SUP) by SPS ya tiene fechas y nos encontramos en unos días en los que se puede uno inscribir con importantes descuentos.

En el año 2025 el descenso retrasará su salida en dos semanas respecto a 2024, de este modo la prueba tendrá lugar en la mañana del 5 de abril de 2025 y el recorrido será de 15 kilómetros, desde los puentes de Emilio Llamedo, en Arriondas (Parres), hasta el puente de San Román (Lloviu). Las modalidades que estarán presentes en este Descenso del Sella en SUP, podrán competir en S1 – Individual o en S2 – Tándem (El descenso se hace en una tabla tándem con dos personas).

Las inscripciones se pueden realizar hasta las 23.59 horas del 5 de marzo de 2025 a través del enlace: https://www.rockthesport.com/es/evento/sps-sella-river-stand-up-paddle-race-2025/inscripcion/selecciona-tarifa.