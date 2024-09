Nuevo enfrentamiento entre el PSOE y el Gobierno de Llanes por el precio de la vivienda en el concejo, el más alto de Asturias: 2.118 euros el metro cuadrado

La vivienda está alcanzando en Llanes precios astronómicos. Y esta circunstancia ha desatado un nuevo enfrentamiento entre el PSOE y el Gobierno local. El pasado mes de julio, el precio medio de la vivienda se situó en Llanes en 2.118 euros por metro cuadrado construido, lo que supone el máximo histórico en el concejo y una cifra solo superada en Asturias en Gijón antes de la crisis de 2008, y, por muy poco, en Oviedo en 2009, según los datos publicados por el portal idealista.com. El precio medio de la vivienda en Asturias se situó en julio en 1.397 euros por metro cuadrado, un 34 por ciento por debajo del alcanzado en Llanes. La tendencia en el concejo llanisco, además, es claramente alcista debido a la demanda y, según personas conocedoras del sector inmobiliario, habrá un nuevo récord cuando se conozcan los precios del mes de agosto.

Tras los 2.118 euros por metro cuadrado de Llanes se situaron en julio los 1.973 de Gijón, los 1.916 de Gozón y los 1.732 de Oviedo. En el quinto puesto del ranking aparece otro de los puntales turísticos de la comarca oriental, Ribadesella, donde los precios de la vivienda alcanzaron los 1.693 euros por metro cuadrado en el mes de julio. Esta cifra se sitúa aún muy lejos del máximo histórico del concejo, registrado en septiembre de 2011, con 1.941 euros por metro cuadrado.

Cangas de Onís fue en julio el décimo concejo asturiano con los precios de la vivienda más elevados, con 1.402 euros por metro cuadrado, también lejos de los 1.851 alcanzados en marzo de 2011. El siguiente municipio de la comarca oriental que aparece en el listado es Ribadedeva, que con 1.351 euros por metro cuadrado ocupa la posición decimotercera. Hay que ir a continuación hasta el puesto vigésimo séptimo para encontrar a otro concejo del Oriente, Parres, donde la vivienda alcanzó en julio un precio medio de 832 euros por metro cuadrado. Finalmente, el precio de la vivienda en Piloña se situó en julio en 744 euros por metro cuadrado (795 en la capital del concejo, Infiesto), según las cuentas de idealista.com.

El precio de la vivienda en Asturias, no obstante, sigue estando muy por debajo de la meY esta circunstancia ha provocado un nuevo enfrentamiento enhtre el PSOE y el Gobierno ocal dia española (2.153 euros por metro cuadrado en julio). Por comunidades autónomas, Baleares tiene el precio medio de la vivienda más elevado de España (4.445 euros por metro cuadrado), seguida de Madrid (3.504), País Vasco (2.945), Canarias (2.636), Cataluña (2.397) y Andalucía (2.204). La ciudad con la vivienda más cara de España es San Sebastián, donde el precio medio del metro cuadrado alcanzó en julio los 5.492 euros. Madrid (4.622) y Barcelona (4.477) completan el podio.

Las críticas del PSOE local

Mientras, en Llanes, el Grupo Municipal Socialista ha presentado una moción que se votará mañana en el pleno con la que pretende solucionar el "grave problema de vivienda" que sufre el concejo. "El acceso a la vivienda es hoy el principal problema de la mayoría de las familias llaniscas. Las personas trabajadoras de la hostelería, comercio, construcción; profesionales de la educación, sanidad o seguridad o la juventud que busca independizarse no puede afrontar los costes de los alquileres y, mucho menos, comprar una vivienda en el mercado libre del concejo", explica la edil socialista Arantxa Miguel

El problema, compartido con otros municipios turísticos, se ha agravado en Llanes, según los socialistas, "por la errada e ineficiente gestión urbanística y de promoción de vivienda asequible de los gobiernos del alcalde (Enrique) Riestra". "En sus nueve años de alcaldía, el precio medio de la vivienda se ha incrementado en más de un 30% en Llanes y el bipartito de Riestra no ha promovido ni una sola vivienda social para alquilar o de precio tasado para comprar. A esta grave situación se suma su incapacidad al no haber conseguido en nueve años ni la aprobación provisional completa de un plan general que, al mismo tiempo, ha disminuido la oferta de viviendas. ¿El resultado? El encarecimiento de la vivienda en Llanes que afecta a las familias", señala el PSOE.

Ante esta situación, el Grupo Socialista ha denunciado que el bipartito nunca ha puesto a disposición del Principado el suelo que gobiernos anteriores, del PSOE, habían dejado para construir viviendas para alquiler y de precio tasado para compra: "Más de 10.000 metros cuadrados".

Por todo ello, los socialistas han presentado en varias ocasiones mociones "para que el equipo de gobierno, de Vecinos de Llanes y del PP, atienda y entienda la necesidad tan imperiosa de atajar el problema de vivienda que existe en nuestro concejo". Ahora han presentado otra moción, dadas las nuevas iniciativas en favor del acceso asequible a la vivienda de la Unión Europea, la SAREB, el Ministerio de Vivienda del Gobierno de España y el Gobierno de Asturias.

En la moción, los concejales del PSOE concluyen que el Ayuntamiento debe aprovechar "las sinergias de estas iniciativas institucionales, para hacer realidad, cuanto antes, la construcción de vivienda de precio tasado o de alquiler y ponerlas a disposición de la ciudadanía llanisca, necesitada de ellas".

La réplica del alcalde llanisco

"El PSOE de Llanes pide suelo, pero cuando pudo comprarlo compró por un millón de euros una ruina, la casa de Gracia Noriega, que nosotros rehabilitamos cuando eliminamos la tremenda deuda que habían dejado", señaló ayer el alcalde, Enrique Riestra. "El PSOE pide vivienda, pero nos dejó planes ilegales que ahora nos impiden tener suelo. El PSOE pide vivienda pero cuando Ribadesella pone suelo a disposición, el Principado dice que no hay fondos para acometer vivienda, como ocurrió hace cuatro meses", indicó.

"Poco más que decir, el PSOE dice que no habrá amnistía y cuando te das la vuelta dice que lo entendiste mal, que la amnistía es estupenda y que si no lo ves eres de la ‘fachoesfera’. El PSOE dice que el concepto de la solidaridad en la financiación de las comunidades es un principio básico y hace un cupo catalán para favorecer a Cataluña a costa de Asturias, pero seguro que no lo entendimos bien", ironizó el regidor.

"En definitiva, este PSOE es una barbaridad y por tanto solo podemos esperar barbaridades. Así que sigan diciendo lo que quieran, que nosotros seguiremos trabajando. Y no olviden que, aunque piensen que la ciudadanía es tonta, no lo es. Y se lo demostrará en las sucesivas elecciones", finalizó.