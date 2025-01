La magia de El Niño vino de Oriente y bien lo saben quienes se llevaron un buen pellizco: "No me saca de pobre pero..."

Dos gijoneses y un piloñés son tres de los afortunados ganadores asturianos del sorteo de lotería del Niño, celebrado este lunes, que, premios menores aparte, dejó 800.000 euros en la comarca oriental. Los tres prefieren permanecer en el anonimato y todos ellos coinciden en resaltar que el dinero no les solucionará la vida, pero les va a venir "muy bien" en estos tiempos "tan apretados".

Primera parada, Infiesto. Eusebio Lueje es el propietario de la administración de loterías número 1 de la capital piloñesa, donde se vendió una serie (diez décimos) del número 06776, segundo premio del sorteo. Traducido, 750.000 euros, 75.000 por décimo.

Eusebio vivió ayer un día "muy movido"; de hecho a última hora de la tarde aseguraba estar "agotado". Pero también contento, porque ya conoce la identidad de uno de los ganadores. Acudió ayer a la administración. "Es conocido mío y de la zona", señaló el lotero, satisfecho por la buena fortuna de su cliente. El titular de la administración recibió durante la jornada decenas de felicitaciones. "Me llamó y me escribió muchísima gente, resaltó.

El empresario piloñés confía en que este premio, el primero importante que ha dado desde que hace 10 años heredó la administración de su madre, Pepita Guisasola, suponga un empujón importante para el negocio: "Eso espero, a ver si esto sirve para que se mueva un poco más".

¿Quiénes son los otros ganadores? Eusebio Lueje lo ignora. Destaca que una señora le dijo ayer que, días atrás, mientras guardaba cola en la administración para adquirir lotería, había visto a un hombre delante de ella comprar cinco décimos del número que obtuvo el segundo premio. El lotero duda, no de la palabra de la clienta, sino de que recuerde que el número adquirido era justamente el premiado. Pero podría ser, admite.

Cada décimo con el 06776 reportará a su poseedor 68.000 euros, ya que aunque los primeros 40.000 euros están libres de impuestos, a los 35.000 euros restantes se les aplicará una retención del 20%, que se queda Hacienda.

Segunda parada, Llanes. Resultaron premiados dos décimos del número 66777, que obtuvo el tercer premio en el sorteo del 6 de enero. Cada uno de ellos recibirá 25.000 euros; en este caso, libres de impuestos... mientras no se gasten

Las dos personas que adquirieron los décimos premiados en Llanes se personaron ayer en el punto de venta mixto en el que la adquirieron, El Colibrí, en la capital del concejo. Ambos son gijoneses y están estos días en Llanes de paso. Prefirieron no dar sus nombres, aunque uno de ellos habló con este periódico. "Yo era el último de la fila para comprar lotería. Una fila larga, de unos seis metros. Vi el número y dije: ‘Pa mí’". No le importó ni que fuera un número bajo, ni que se repitiera la misma cifra tres veces, circunstancias que provocan el rechazo de muchos apostantes.

Irá en los próximos días al banco a cobrar el premio; a que se lo ingresen en la cuenta, porque ya ha decidido qué hacer con él: lo destinará a acabar de financiar un negocio que está montando: "Son 25.000 euros, no me van a sacar de pobre, pero me van a venir muy bien". El viaje a Llanes resultó muy productivo. Su padre, contento por la buena estrella del vástago, ponía el contrapunto: "A mí solo me tocaron 40 euros". La pedrea.