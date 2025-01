El palista Alberto Llera, rumbo a Sevilla

Alberto Llera Serrano cerró el 2024 con unos resultados francamente notables a nivel internacional en categoría sub-23 y ahora le llega el turno de los reconocimientos a esa exitosa campaña, como la distinción al mejor deportista masculino del año que recibirá en la Gala del Deporte Riosellano, programada para el próximo 31 de enero en el polideportivo municipal de la villa marinera. "Estoy muy contento por ese premio, ya que es la primera vez que me lo dan y con los deportistas que hay por aquí no es poca cosa", comentó el kayakista del Club Piragüismo El Sella que este miércoles, 8 de enero, se incorpora a la concentración del equipo nacional español, en Sevilla.

En el último Europeo sub-23 de sprint, disputado en aguas de Bratislava (Eslovaquia), Alberto Llera consiguió la medalla de bronce (1.39.896), en K-1 500 meros, siendo las preseas de oro y plata para el húngaro Hunor Hidvegi (1.38.116) y el eslovaco Matvz Manfreda (1.38.743), respectivamente. Y en el Mundial sub-23, Alberto, junto con Álex Graneri, Sergio de la Peña y Carlos García Ruiz, obtuvieron la medalla de bronce, en Plovdiv (Bulgaria), y en la distancia olímpica del medio kilómetro, invirtiendo 1.20.998, siendo superados por los barcos de Alemania (1.19.435) y Polonia (1.20.309).

Con vistas al presente 2025 el gran objetivo de Alberto Llera Serrano es preparar lo mejor posible el Campeonato del Mundo sub-23 de sprint, sin descartar meterse "en algo, ya en categoría senior". Del mismo modo, también tratará volver a tomar parte en el Descenso Internacional del Sella, el próximo 9 de agosto, cita en la que no participó en la última edición, aunque sí lo disfrutó fuera del agua, como un sellero más. "Si consigo a algún compañero para que me baje por el ríu, pues me gustaría bajar el Sella en K-2", aseveró el piragüista de Ribadesella en este arranque de la nueva e ilusionante temporada.