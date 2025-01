El alcalde de Ribadesella acusa a Adriana Lastra de falta de respeto institucional: "Es lamentable que usen el puente en juegos de estrategia política"

"Falta de respeto institucional sin precedentes en Asturias". Así valoró ayer el alcalde riosellano,el popular Paulo García, el hecho de que haya solicitado, como regidor, una reunión con la delegada del Gobierno, la socialista Adriana Lastra, para abordar la situación de la obra del puente de Ribadesella, y que la "respuesta" haya sido convocar a todos los grupos a una reunión en Oviedo este martes. "Me pregunto si este sistema lo van a aplicar a los alcaldes socialistas cuando soliciten una reunión o es exclusivo para Ribadesella", señaló García, preguntado por la cita a la que Lastra ha invitado a todos los portavoces municipales y también al alcalde.

La obra del puente de Ribadesella, largamente demandada, se licitó por parte del Gobierno de España a final de 2022 con un presupuesto de 6,5 millones. Tras unos primeros trabajos, quedó parada. Los movimientos políticos para dar solución a la situación han sido constantes, si bien el plan para la reanudación de los trabajos, que se acometería en marzo, es motivo de fricción entre Administraciones por los cortes de un paso que podrían suponer incomunicar las dos partes de la villa si no se dan alternativas.

García explica que solicitó una reunión con Lastra el pasado 30 de diciembre para pedir soluciones al Gobierno de España ante la previsión ministerial de que el puente se corte totalmente al tráfico rodado 15 semanas. El alcalde señala que este planteamiento se le trasladó el 17 de diciembre, en un encuentro anterior en la Delegación de Gobierno. El plan sería, según la información que recibió el regidor, reanudar la obra en marzo, parar durante el verano y después cortar al tráfico rodado 15 semanas, hasta diciembre, cuando culminarían las obras.

Dos días después de este encuentro, el 19 de diciembre, destaca el alcalde, el Gobierno local (PP-Foro Asturias) realizó un comunicado dirigido a la Delegación del Gobierno, "que no firmó ningún otro partido de la oposición, en el que se mostraba el rechazo a ese corte total del puente y se emplazaba al Gobierno de España a buscar soluciones, puesto que la medida perjudica los intereses de los riosellanos".

En el texto también se recordaba que el corte total "anula la conexión natural entre el centro de la villa y la playa, y supone, entre otras cosas, tener que dar un rodeo de más de 15 kilómetros para llegar al otro lado de la ría, habiendo servicios necesarios a ambos lados, y dificultando además asuntos tan fundamentales como la atención de emergencias". "Más aún, cuando el Ministerio de Transportes siempre planteó la obra con paso rodado alternativo por el carril en el que no se estuviera trabajando", incidió.

El regidor lamenta la actitud de la delegada del Gobierno, cuya "respuesta llegó el pasado viernes, convocando a los portavoces de todos grupos de Ribadesella a una reunión en Oviedo". "Creo que es la primera vez en la historia que un alcalde, que es el máximo representante de un concejo, solicita una reunión para pedir soluciones a una decisión unilateral del Gobierno de España, que afecta gravemente a los intereses de Ribadesella, y se le contesta convocando a todos los grupos de la Corporación. ¿Lo harán con los alcaldes socialistas? Es un desprecio institucional sin precedentes", dijo García.

"Es un tema muy serio"

Aclaró, no obstante, que no tiene inconveniente en reunirse con la oposición, pero "en este caso, pidió una reunión como representante de todos los riosellanos". La "única prioridad que tiene el Gobierno de Ribadesella es que no se perjudique a los riosellanos, evitando que se aislen dos partes de un pueblo". "Es un tema muy serio y no estamos para perder el tiempo en juegos estratégicos de política porque el alcalde sea de otro partido", subrayó.

"Es lamentable que traten de hacer política con el puente de Ribadesella. Defenderé a los riosellanos y sus intereses. Llevan casi dos años de retraso, van a hacer un puente que no atiende las necesidades del municipio, sin carril bici ni conexión de los paseos. Tomaron una decisión unilateralmente, sin diálogo previo y con decisiones que afectan de lleno a los intereses de los vecinos, de la que nos enteramos porque solicité una reunión… Y ahora vienen con juegos de política", lamentó.