Adriana Lastra: "Reparar el puente de Ribadesella es urgente, las pilastras están muy mal"

La reparación del puente de Ribadesella, por el que discurre la N-632 y que se debate desde hace 28 años, es "casi una emergencia", porque las pilastras sobre las que se asienta están "en muy mal estado", afirmó este martes la delegada del Gobierno, Adriana Lastra. Problema: la obra no se puede realizar sin cortar el tráfico durante 15 semanas. "Técnicamente no hay otra forma de ampliar el tablero", remarcó Lastra. El alcalde riosellano, Paulo García (PP), sostiene que la localidad no puede estar casi cuatro meses partida en dos y los riosellanos dando rodeos de 17 kilómetros en coche y de más del doble en vehículos agrícolas, por lo que exige soluciones alternativas.

Las más de dos horas de reunión que mantuvieron ayer en Oviedo Lastra, García y los portavoces de los grupos municipales riosellanos no sirvieron para despejar el futuro del paso sobre la ría del Sella. El único avance es que ahora el Gobierno central ofrece la posibilidad de habilitar en el puente un carril bici, un servicio que demandó el PP cuando era oposición en el concejo. Lastra lanzó un ultimátum: el Ayuntamiento tiene una semana para decidir si quiere carril bici o no. Habrá una nueva reunión, esta vez solo entre Lastra y García.

La delegada del Gobierno expuso que debe modificarse el proyecto porque el carro lanzador de vigas necesario para la sustitución del tablero del puente cuenta con un espacio muy reducido y el material sobre el que se apoyaba está "muy deteriorado". Esto hace necesario ejecutar el tablero con grúas autopropulsadas, lo que abre la posibilidad de ampliar el ancho del tablero, de los 12 metros del proyecto aprobado a 13,15 metros. Esa ampliación permite incluir en el modificado un carril bici bidireccional en uno de los lados del puente (el más cercano a la plaza de abastos) y de una acera de cuatro metros en el otro.

La delegada gubernamental ofreció colaboración para minimizar los efectos del corte total del puente. El calendario de la obra se mantiene: inicio de las obras de micropilotaje para reforzar la cimentación desde marzo hasta el 1 de julio; puente abierto al tráfico de vehículos y personas desde el 1 de julio y hasta el 15 de septiembre; inicio de las obras de mejora y ampliación del tablero el 15 de septiembre durante 15 semanas (hasta fin de año), con corte total del tráfico y manteniendo el tráfico peatonal, salvo en momentos puntuales.

¿Qué dijo el Alcalde? Que el Gobierno central tiene que ofrecer alternativas a los riosellanos, porque un corte de 15 semanas del único nexo de unión entre las dos partes de la capital del concejo, como ya expresó hace unos días, es "una solución inviable, irracional, una aberración". Además, no figura en el proyecto aprobado.

Paulo García destacó que hay servicios públicos y privados a uno u otro lado del puente que quedarían desconectados de la otra zona de la localidad y de sus clientes o usuarios; entre otros, comercios, el centro de día, el cuartel de la Guardia Civil, el puesto de la Policía Local, el polideportivo, el instituto... Y auguró que cortar el tráfico "acabaría con la economía de la parte occidental de la villa".

