Llanes cede 25.000 metros cuadrados de suelo al Principado para vivienda protegida

El Ayuntamiento de Llanes ha respondido al envite del Gobierno del Principado en materia de vivienda con un órdago. Si en las últimas semanas tanto el presidente autonómico, Adrián Barbón, como el consejero del ramo, Ovidio Zapico, y el PSOE de Llanes retaron al Gobierno de Enrique Riestra a que pusiera suelo público a disposición de la Consejería para construir vivienda protegida, ayer los dirigentes llaniscos contestaron poniendo a su disposición 25.000 metros cuadrados de suelo de titularidad municipal, el correspondiente a la Reserva Regional de Suelo de Póo.

Problema: el suelo no es dotacional, sino rústico (no urbanizable), por lo que para su desarrollo es necesario aprobar un plan especial. ¿Y por qué no aporta el Ayuntamiento suelo dotacional, que es el que demanda la Dirección General de Vivienda, ya que permitiría construir directamente? Pues porque no lo hay; ni un metro cuadrado en todo el concejo. "Cero patatero", señaló Armas, que afirmó que el suelo dotacional que cedieron tres promotoras por exigencia legal hace unos 20 años, lo permutaron por suelo rústico anteriores gobiernos socialistas. Y sin planeamiento urbanístico (Llanes carece de este instrumento) no puede crearse ese tipo de suelo.

Todo ello se desveló en el pleno municipal celebrado ayer. El alcalde en funciones, Juan Carlos Armas, recordó que en el año 2007 firmaron un convenio la administración local, la autonómica y la empresa público-privada Sedes. El convenio establecía la edificación de vivienda protegida en la Reserva Regional de Suelo situada entre Llanes y Póo. Se acordó que el Ayuntamiento aportaría los 25.000 metros cuadrados ya disponibles entonces y que Sedes expropiaría los terrenos necesarios para completar una reserva de 60.000 metros cuadrados de suelo, en el que se prometió construir, en un primer momento 118 viviendas, y posteriormente 260.

Armas se preguntó "por qué no se construyó desde 2007 ni una sola vivienda de protección cuando se debía haber construido, una vez firmado el convenio". El alcalde en funciones instó al Principado a la ejecución del convenio de 2007 o, en su caso, a la firma de uno nuevo "en idénticos términos" para construir "una cantidad ambiciosa de vivienda pública en Llanes".

La interpretación del PSOE local de lo sucedido es que fue su insistencia la que logró "que el bipartito ceda 25.000 metros cuadrados para vivienda pública", que puede destinarse "a viviendas de precio asequible para la gente de Llanes". Los socialistas acusaron al Gobierno de PP y Vecinos por Llanes de "ocultar" durante meses la existencia de ese suelo". El PSOE vio como el equipo de Gobierno rechazaba ayer todas sus mociones, incluida la que pedía ceder suelo público al Principado.

Nota de prensa del equipo de gobierno

"El Ayuntamiento de Llanes ha respondido a la petición de suelo de la Dirección General de Vivienda para la construcción de vivienda protegida en el concejo, y lo ha hecho recordando el convenio firmado en 2007 entre la administración local llanisca, la administración autonómica y SEDES S.A. para la edificación de vivienda protegida en la Reserva Regional de Suelo situada entre Llanes y Póo, en los parajes de Haces y Pozas, donde la administración local dispone de 25.000 m2.

El Consistorio llanisco responde así a la Dirección General de Vivienda, que a finales del pasado mes de noviembre solicitaba formalmente al municipio la cesión de suelo dotacional para la construcción de vivienda pública, manifestando su compromiso para promoverla.

Desde el Ayuntamiento de Llanes se aclara que no dispone de tales suelos dotacionales debido a operaciones urbanísticas que se dieron en la primera década de los años 2000, con permutas y cesiones de suelos dotacionales y urbanizables consolidados por suelos rústicos no urbanizables en la mencionada Reserva Regional de Suelo. Y se preguntan por qué no se construyó desde 2007 ni una sola vivienda de protección cuando se debía haber construido, una vez firmado el convenio y una vez Llanes había puesto a disposición del Principado 25.000 m2, e insta a la administración autonómica a su ejecución o, en caso de que los servicios jurídicos lo entendiesen necesario, a la firma de un nuevo convenio en idénticos términos.

En la misiva remitida a la Dirección General de Vivienda el gobierno municipal insiste en su disposición a ceder todo el suelo disponible para los fines reales que se necesitan: una cantidad ambiciosa de vivienda pública en Llanes.

En relación con la misma cuestión, el Consistorio llanisco aclara que 3.756 m2 de suelo dotacional urbanizable en tres parcelas, que el Ayuntamiento había obtenido de las cesiones obligatorias de suelo fruto de tres proyectos de urbanización ejecutados en Llanes y La Portilla, fueron permutados por anteriores gobiernos, entre 2007 y 2009, por 18 parcelas de suelo rústico no urbanizable, con 25.214 m2 de superficie, a las que se sumó la adquisición de la Casa de Gracia Noriega, en precario estado de conservación, completada con dinero en efectivo del que se está buscando a qué se destinó".

Nota de prensa del PSOE

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Llanes celebra un importante logro para el concejo: la cesión de 25.000 metros cuadrados de suelo público al Principado de Asturias para el desarrollo de vivienda pública. Esta acción permitirá impulsar proyectos de alquiler asequible y viviendas de precio tasado, respondiendo a una de las demandas sociales más urgentes de nuestros vecinos y vecinas.

Este avance representa un gran paso gracias a la labor y la insistencia del PSOE de Llanes, especialmente ante un bipartito que durante meses negó la existencia de suelo público disponible en el concejo. Gracias a nuestras gestiones, se han identificado más de 20.000 metros cuadrados que estaban siendo ocultados o ignorados deliberadamente por el actual equipo de gobierno.

Desmontando las excusas del bipartito

En repetidas ocasiones, el bipartito formado por VecinosxLlanes y el Partido Popular ha intentado desviar la atención y justificar su inacción alegando que no existía suelo municipal para vivienda pública. Ahora, con los hechos sobre la mesa y el compromiso del Principado, queda claro que estas afirmaciones eran falsas y buscaban entorpecer una de las prioridades del PSOE: garantizar el acceso a una vivienda digna para los llaniscos y llaniscas.

Esta misma mañana, en el pleno municipal, el bipartito votó en contra de la propuesta socialista para ceder este suelo al Principado. A pesar de este bloqueo, la presión ejercida por nuestro Grupo Municipal ha forzado que, finalmente, se rectifique y se avance hacia la creación de vivienda pública en Llanes. Esto demuestra, una vez más, que el PSOE es el único partido comprometido verdaderamente con las necesidades de las familias, los jóvenes, los trabajadores, los profesionales y, en definitiva, la gente de Llanes.

El PSOE de Llanes, comprometido con el acceso a la vivienda

Es también necesario aclarar las afirmaciones del bipartito respecto al convenio firmado en 2007. En lugar de asumir responsabilidades por la gestión negligente en los últimos 10 años, intentan confundir a los vecinos desviando el debate hacia cuestiones que no resuelven el problema de acceso a la vivienda. Solo buscan enturbiar y confundir con el pasado en vez de resolver las necesidades del presente y el futuro. El Grupo Municipal Socialista seguirá trabajando para garantizar que el suelo cedido sea utilizado de manera efectiva y que las viviendas prometidas se conviertan en una realidad lo antes posible.

Desde el PSOE de Llanes reafirmamos nuestro compromiso con la justicia social y la transparencia. Continuaremos luchando para que la vivienda deje de ser un lujo y pase a ser un derecho garantizado para todos y todas. Este logro es solo un paso más en el camino hacia un Llanes más justo e inclusivo. ¡Seguimos!