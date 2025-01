Macabro hallazgo en Ponga: cuelgan dos lobos muertos de un cartel

Las personas que se acercaron en la mañana de ayer a la ruta del Arcenorio, en el parque natural de Ponga, se encontraron con un hallazgo macabro: los cadáveres de dos lobos, colgados de un cartel informativo. Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil y del Medio Natural del Principado investigan lo ocurrido y se proponen localizar al autor o autores de un delito medioambiental que podría ser castigado con hasta dos millones de euros de multa o dos años de prisión.

El director general de Planificación Agraria, Marcos Da Rocha, condenó "rontundamente" la matanza de los dos lobos y anunció que pondrá "este delito medioambiental" en conocimiento de la Fiscalía. "Ofreceremos toda la colaboración institucional para poder esclarecer lo sucedido lo antes posible", añadió. Los animales serán trasladados al centro de Sobrescobio, donde se les practicará la necropsia .

"Ponga no es así"

La alcaldesa de Ponga, Marta Alonso (PSOE), también condenó de forma "total y absoluta" lo ocurrido, que calificó de "vergonzoso". Recordó que el de Ponga es el único ayuntamiento de España que acudió a los tribunales en contra de la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), pero matizó que una cosa es "estar en contra de la protección del lobo y otra este tipo de acciones", que calificó de "barbaridades" y que a su juicio no son "ni lógicas ni normales". El concejo de Ponga no es así y es una pena que tenga que salir en los medios de comunicación por estas barrabasadas", clamó.

Alonso relacionó los hechos con la celebración del 34.º congreso de la FSA y recordó que hace dos años aparecieron dos cabezas seccionadas de esta especie en la plaza el Ayuntamiento de Ponga justo el día que visitó el concejo el presidente del Principado, Adrián Barbón. "La política es otra cosa", destacó, a la vez que lamentó el perjuicio que este acto supone para la imagen del concejo.

"Salvajismo reiterativo"

El portavoz de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel), Ignacio Martínez, lanzó tres mensajes: "La complacencia y la tibieza del Principado conduce a esto"; "los criminales que matan lobos se sienten amparados por el gobierno que quiere matarlos"; y "Alguna vez veremos a alguien en la cárcel por esto?".

Fructuoso Pontigo, de la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies, habló de "acto de salvajismo reiterativo", que los delincuentes realizan "con total impunidad en Asturias", porque "las fuerzas del orden no les interesa o no quieren actuar". Lamentó la "imagen penosa" que este tipo de acciones ofrecen del "Paraíso Natural". "Así no vamos a ningún lado", añadió.