Rechazo frontal a permitir un parque de baterías entre dos pueblos de Ribadesella

"No estamos interesados en que se construya un parque de baterías en la zona rural de Ribadesella. Fue la contundente contestación del alcalde, Paulo García (PP), a una empresa eléctrica que ha solicitado levantar un parque de baterías junto a la laguna estacional del Quérabu, en terrenos pertenecientes a las localidades de Meluerda y Collera. La negativa es firme y el alcalde riosellano subrayó ayer que si la propuesta sigue adelante el equipo de gobierno alegará en contra.

La empresa interesada en construir el parque de baterías aseguró al regidor que ya tiene el "si" para utilizar una línea de alta tensión que discurre por la zona del Quérabu, que la instalación quedaría tapada por arbustos y que la radiación sería menor que el de un transformador eléctrico o una subestación. Estos argumentos no convencieron a Paulo García, que ofreció una alternativa: "Les dije que podían construirla en el polígono de Guadamía, pero me dijeron que la línea de alta tensión no es de transporte, sino ‘fin de línea’ y no les sirve, a lo que les repliqué que hablaran con la compañía eléctrica".

El regidor resaltó que las solicitudes para los parques de baterías se dirigen al Principado, pero que al Ayuntamiento corresponde otorgar licencia de obras y de actividad. "La actividad industrial no está contemplada en la zona rural", resaltó García.

La posibilidad de que se construya el parque de baterías ha movilizado ya a los vecinos de la zona. Los de la localidad de Collera debatirán el asunto en una reunión que se celebrará el próximo día 26.