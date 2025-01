Adriana Lastra: "El puente de Ribadesella será la envidia del Norte"

Un servicio de lanzadera gratuito dará rodeos de 17 kilómetros y conectará las dos zonas de Ribadesella separadas por la ría, desde la estación de autobuses de Ribadesella hasta el entorno de El Picu, durante las 15 semanas que el puente que la cruza, por el que discurre la N-632, permanecerá cerrado al tráfico para su reparación, a partir del 15 de septiembre. El plan especial de movilidad está pensado para conectar las dos zonas de la villa, e intentar reducir al máximo las afecciones a servicios de primera necesidad. El primer servicio saldrá de la zona oeste a las 7.30 horas, con el objetivo de que los vecinos lleguen a tiempo, por ejemplo, al centro de salud o a las clases (los dos colegios locales están a un lado de la ría, y el instituto al otro).

La lanzadera estará en constante funcionamiento, uniendo el este y el oeste de Ribadesella con servicios cada 30 minutos. También se habilitará una ambulancia en la zona de la playa durante el tiempo que duren los trabajos, para cubrir las emergencias que puedan surgir. Asimismo, será necesario adecuar los horarios de la línea de transporte regular, que conecta Gijón y Llanes, y de las nueve rutas de transporte escolar del concejo.

"Me había comprometido a que el trastorno para los vecinos sería el menor posible y eso estoy haciendo. Vamos a hacer la obra bien, de una manera ágil y en esas 15 semanas", aseguró ayer la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, en la presentación de la propuesta.

La socialista volvió a remarcar que no hay "forma humana" de ejecutar las obras que no sea con un corte total del tráfico. "No voy a poner en riesgo la seguridad de los operarios, del tráfico rodado ni de los vecinos", insistió, dejando claro que se trata de una decisión "que han tomado los técnicos, no es un tema político".

El nuevo puente tendrá un paseo fluvial de más de cuatro metros con dos carriles para el tráfico rodado de 3,20 metros cada uno y con un carril bici bidireccional de 2,30 metros con los correspondientes separadores que marca la normativa. "Va a quedar un puente espectacular, va a ser la envidia del Norte", auguró Lastra.

El puente de Ribadesella. / LNE

Las obras de reparación del puente se reanudarán en marzo con los micropilotajes. Esta actuación se prolongará hasta julio, pero se detendrá para respetar las fiestas de Semana Santa y, posteriormente, durante la temporada estival. Los trabajos se retomarán el 15 de septiembre y se alargarán durante esas 15 semanas con el objetivo de que estén terminados antes de Navidad. El jefe de obra será Rosendo Martínez, jefe de la Demarcación de Carreteras, que ayer participó en la reunión informativa junto al director general de Movilidad y Conectividad, Jorge García; el director general del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA), Carlos Lozano; la propia Lastra y el consejero de Fomento, Alejandro Calvo.

"Es verdad que las afecciones en algunos servicios son fácilmente solucionables, aunque en otros casos las obras generarán alguna molestia, pero la movilidad está asegurada", afirmó Calvo. "Estaremos a la altura", añadió.