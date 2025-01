Ana Obregón, en plena polémica por lo que pasó con compañeros de TVE, se muda a Asturias

Completamente volcada en su nieta Ana Sandra, Ana Obregón se ha visto inmersa en una desagradable polémica después de que Roberto Herrera haya destapado el enfrentamiento que la bióloga habría tenido con la cantante Nia Correia durante la grabación del spot promocional de las Campanaras en el año 2022. Según el presentador, la actriz habría hecho llorar a la triunfita por ser muy guapa y muy joven" y habría provocado que finalmente no saliese en el anuncio.

Algo que Ana ha negado rotundamente en 'Y ahora Sonsoles', señalando a Roberto Herrera y acusándolo de sacar esta controversia dos años después para promocionar su nuevo programa. Según la protagonista de 'Ana y los 7', Nia llegó tarde y visiblemente nerviosa, "yo solamente le dije que se diera prisa, no se puede tener a todo un equipo parado".

"Me quedo loca. ¿Por qué Roberto saca esto ahora? ¿El público sabe quién es Roberto? Hoy estrena un programa, no entienden que más daño no me pueden hacer, lo que sí pueden es hacerme llorar" ha añadido sin poder contener las lágrimas, pidiendo tanto al comunicador como a Nia que la dejen "vivir en paz". "La notoriedad se gana con trabajo con esfuerzo, sacrificio. No se gana para hacerse publicidad, te la ganas trabajando. Mucha suerte, a ver si le ve alguien" añadía demoledora.

Visiblemente más tranquila tras zanjar la polémica con la cantante canaria, Ana se ha reafirmado en que Roberto Herrera ha sacado a la luz este tema tergiversado para "dar publicidad al programa que empieza". "Pero claro, darse publicidad a base de hacer daño cruel a una mujer, que ha pasado lo que yo he pasado y que sigue pasando, creo que no es bueno. Roberto, suerte en tu programa, me has hecho mucho daño" ha sentenciado dolida. Quien no ha dudado en dar la cara por Ana y defenderla de esta desagradable polémica ha sido Alessandro Lequio, que presumiendo una vez más de la maravillosa relación que mantiene con la madre de su hijo Aless -a pesar de que todavía no conoce a su nieta Anita- se ha pronunciado sin pelos en la lengua y ha señalado sin miramientos a Nia. "No soy objetivo al hablar de Ana Obregón, pero esto me suena a montaje publicitario. Todo lo ve desde una única perspectiva y no la veo capaz de lo dicen de ella. Ana es una gran trabajadora y lo puede decir cualquiera, es una curranta de los pies a la cabeza, pero sobre todo es buena persona. Yo soy incapaz de recordar su nombre, qué casualidad que salga esto y que vaya a participar en el Festival Viña del Mar" ha zanjado, acusando en su caso no a Roberto Herrera, sino a la artista canaria, que habría filtrado a la prensa este tema para promocionar su paso por el certamen chileno.

Casa en Asturias

La "ilusión" –una de ellas– de Ana G. Obregón para el año 2025 que a punto está de empezar es comprarse una "casita" en el Norte, bien en Asturias o en Cantabria. Así lo ha desvelado la actriz y presentadora en un reportaje con la revista "¡Hola!" junto a su nieta Anita.

Resulta que en la familia Obregón han decidido vender la casa de la Costa de los Pinos de Mallorca, antaño centro de reuniones estivales y base de su famoso posado en bañador. "Me da mucha pena, pero es que el final también hay que saber despegarse y, oye, la vida va pasando y cada uno tiene sus ilusiones. Y la mía, ahora, es comprar una casita en el Norte", desvela. La actriz está ya en plena búsqueda y tiene su corazón dividido entre Asturias y Cantabria. La cuestión es que quiere enseñarle a su nieta la Naturaleza y que pase temporadas por esta zona norteña que a ella le inspira tranquilidad. El pasado mes de julio, Ana Obregón, estuvo en Covadonga para asistir a la boda de su sobrino Juan Antonio con la madrileña con raíces en Ribadesella y Llanes Cristina Gutiérrez Mijares. El banquete se celebró en el parador nacional de Cangas de Onís, ubicado en el edificio que albergó el monasterio de San Pedro de Villanueva.