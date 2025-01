La alternativa que plantea Ribadesella para no quedarse aislada durante las obras: instalar un puente colgante

"No sé si se podrá hacer o no, pero tal vez se podría instalar un puente colgante en Ribadesella, como los que construye el Ejército, durante las obras en el actual. Lo que pido es que no se cierre el puente de Ribadesella durante 15 semanas sin dar una alternativa para el tráfico rodado", señaló ayer el alcalde riosellano, Paulo García (PP).

El regidor explicó que utilizar plataformas modulares, como las que emplea la Unidad Militar de Emergencia (UME), que estuvo en Ribadesella de maniobras hace dos años, fue una de las propuestas que expuso durante la reunión que tuvimos en la Delegación del Gobierno, el pasado 14 de enero. Pero se manifestó "abierto a cualquier otra opción que solucione este problema, que genera la decisión unilateral del Ministerio de Transportes, de cerrar el puente para ejecutar el tramo final de las obras".

La inauguración del actual puente de Ribadesella, el 5 de mayo de 1940, con el paso alternativo que se construyó a su lado como ayuda durante los trabajos y para facilitar el paso de una orilla a otra. / LNE

Paulo García expuso que de no adoptarse una medida alternativa al cierre del puente al tráfico rodado "se pondría en riesgo el bienestar y las formas de vida de los riosellanos". Admite que soluciones flotantes podrían no ser adecuadas para Ribadesella, por las crecidas que suelen registrarse cuando el Ministerio pretende cerrar el puente, del 15 de septiembre a finales de diciembre, "pero colgantes podrían encajar", indicó el Alcalde, que anunció que preguntará al Ministerio si esa alternativa es viable.

El regidor subrayó que siempre que se construyó un puente en Ribadesella hubo alternativas de paso. Cuando se construyó el primer puente, de madera, en 1865, se mantuvieron las barcas que habían sido desde hacía siglos el modo de paso de una a otra orilla de la ría del Sella. Del mismo modo, durante la construcción del puente de hierro, inaugurado en 1898,y hasta 1900 se mantuvo como paso alternativo el de madera.

Incluso durante la construcción del puente actual, inaugurado en 1940 (el de hierro fue volado por las tropas republicanas durante su retirada para entorpecer el avance de los sublevados), se construyó a su lado un paso provisional que ayudó en el desarrollo de los trabajos –protagonizados por 300 presos republicanos– y que permitió el paso. También se utilizaron lanchas, que cruzaban desde La Punta del Arenal hasta el paseo de la Grúa, impidiendo así que la villa quedara partida en dos. El Alcalde cree que ahora debería hacerse lo mismo, habilitar un paso alternativo: "Es de sentido común hacerlo, y es increíble que en pleno siglo XXI no se pueda hacer lo mismo que ya se hizo en el XIX y en el XX".

El dirigente local ha consultado con un ingeniero que participó en el diseño de un nuevo puente para Ribadesella (proyecto desechado hace unos 15 años por un informe ambiental a causa de una planta en peligro de extinción) y este le aseguró que sí es posible ejecutar la obra sin cerrar el puente al tráfico. "Todo es cuestión de dinero, me dijo", destacó García.

