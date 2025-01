Ribadesella confía en una alternativa militar viable al cierre del puente

El alcalde de Ribadesella, Paulo García (PP), aplaude el anuncio de la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, de que ingenieros del ejército buscarán alternativas al cierre al tráfico durante 15 semanas del puente sobre la ría del Sella para proceder a su reparación. "Es una muy buena noticia para Ribadesella. Nos alegra que la Delegación del Gobierno, finalmente haya atendido la demanda que desde el Ayuntamiento siempre les trasladamos, que era buscar un paso alternativo al cierre del puente para el tráfico rodado. Es la demanda que hacen los vecinos de Ribadesella", manifestó el regidor, que fue quien lanzó la idea de una solución militar al cierre de la única comunicación rodada entre las zonas este y oeste del concejo.

"Adriana Lastra me llamó ayer (por el miércoles), y me trasladó que los ingenieros del Ejército estudiarían la posibilidad de instalar un paso provisional", señaló el Alcalde, que manifestó su esperanza en que esa solución sea "una realidad y sea viable". Porque, según indicó, "está claro que sin un paso alternativo el puente de Ribadesella no se puede cerrar".