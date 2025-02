La producción de queso de Cabrales se estanca por falta de relevo generacional: "Veo el futuro bastante negro"

"Si no se incorpora gente joven veo el futuro del queso de Cabrales bastante negro. Vamos cuesta abajo y sin frenos. Necesitamos jóvenes, pero casi ninguno quiere trabajar en el campo; es muy duro, son muchas horas, no hay tiempo libre, no hay fines de semana, el lobo... Así que la mayoría acaba marchando". La presidenta del Consejo Regulador de la denominación de origen protegida (DOP) "Cabrales", Jéssica López, es pesimista. Los últimos datos de producción de queso de Cabrales confirman sus temores: cada vez hay menos elaboradores y la producción de leche de oveja y cabra sigue en caída libre. El resultado de todo ello es que la producción de esta variedad quesera se ha estancado y no hay visos de que vaya a recuperarse.

Números cantan. El año pasado se produjeron 361.108 kilos de queso, son solo 600 menos que en 2003, pero cada vez están más lejos los casi 500.000 kilos que salieron al mercado en 2016. Quedan solo 20 productores inscritos en la DOP, cuando en los años noventa había más de un centenar. El número de productores de leche pasó de 21 a 22, aunque es también notablemente menor que en las décadas anteriores.

Dado que se certificaron 203.920 quesos (sin contabilizar las cuñas) resulta que el peso medio de las piezas que salieron a la venta se situó en 2024 en 1,77 kilos, un poco más que el año anterior. El número de cuñas de cabrales también ha caído notablemente, de 195.038 hace dos años a 236.766 en 2024, lo que supone un 14,4% menos.

Los datos de la DOP Cabrañes de 2023 y 2024. / LNE

Un dato llama la atención: en 2023 se transformaron a queso 10.276 litros de leche de oveja, este año solo 5.429 kilos, un 47,2% menos. Y la cifra de 2023 ya era de las más bajas de la historia. La leche de cabra resiste un poco más, muy poco: se transformaron en queso 29.271 el año pasado, un 10,3% menos que en 2023. Tampoco la producción de leche de vaca va a mas: si en 2023 se produjeron 4.343.744 litros, el año pasado acabaron siendo 4.292.438, un 1,2% menos.

¿Razones de este desplome de la producción de leche de reciella (ganado menor)? "El lobo, sin duda", responde Jéssica López. "Todos los que dejaron las ovejas y las cabras dicen lo mismo. No tienen ganas de seguir peleando". Y tampoco los jóvenes se animan a entrar en el sector por el mismo motivo. Es verdad que el cabrales de tres leches (vaca, cabra y oveja) se vende un poco más caro, pero "la mayoría de los productores consideran que no merece la pena", expone.

Los datos aportados por el Consejo Regulador revelan también un ligero aumento de los quesos de gran tamaño (132.497 el año pasado por 130.433 el anterior), un notable incremento de los medianos (de los 3.206 que salieron ala venta en 2023 se ha pasado a 13.651) y una fuerte caída de los quesos de pequeño tamaño (de 85.609 en 2023 a solo 57.772 el año pasado). López explicó que cada vez se venden más medios quesos.

En cuanto al fraude, Jéssica López destaca que siempre hay elaboradores de fuera del concejo que pretenden aprovecharse del cabrales y sacan al mercado piezas que pretenden ser parecidas; pero eso ocurre "no ocurre en Asturias, solo en el resto de España y también en el extranjero".