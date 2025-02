El Centro Tito Bustillo inaugura la exposición "La imaxe, lo tapecío", del cineasta Pablo Casanueva

"La imaxe, lo tapecío", adaptación expositiva de la película "Luna", del riosellano Pablo Casanueva, ya puede verse en el Centro Tito Bustillo, en Ribadesella. La muestra se inauguró ayer, con una visita guiada y una conversación entre Casanueva y la comisaria de la obra, Natalia Alonso Arduengo. Posteriormente se emitió "Luna". La muestra es un collage de fotografía familia, pintura, investigación histórica, mapas y elementos físicos y creación audiovisual.

La película y la exposición son un viaje a la historia de la familia de Pablo Casanueva. "Luna" es un documental que explora las huellas de la represión sufrida por sus antepasados durante la Guerra Civil Española y la posguerra. La obra, que se presentará en la sección oficial "Retueyos" del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX), se construye como una "road movie" por los lugares de la memoria, donde el director reconstruye la historia de los hermanos Luna, dispersados por el conflicto y sus consecuencias.

El proyecto surge de una necesidad personal y colectiva de recuperar una historia que, como muchas otras, ha permanecido en la sombra. La bisabuela de Casanueva, María Luna, y sus hermanos fueron identificados en los registros franquistas como "marxistas agitadores". Tras la derrota del bando republicano, sus destinos quedaron marcados por la represión: algunos fueron fusilados y enterrados en fosas comunes, otros encarcelados o forzados al exilio. Durante años, sus descendientes perdieron el rastro de Pepe, Ramón, Manuela y Manolo Luna, hasta que Casanueva decidió reconstruir el pasado a través de su documental.

El cineasta inició la recopilación de materiales en 2017, guiado por una doble motivación: "Coincido con los mismos ideales y los mismos enfoques por los que lucharon estas personas, la búsqueda de justicia y su acto de resistencia", explica Casanueva. "No me parecía justo que mi bisabuela o su hija, mi abuela Chabela, no tuvieran derecho a conocer qué les pasó a sus hermanos. Y que no tengamos ese derecho es consecuencia de una posición de poder de una dictadura de 40 años y de un proceso democrático que no consideró importante que mi generación tuviera que saber".

A lo largo de "Luna", Casanueva sigue el rastro de cada uno de los hermanos. Documenta la huida de su bisabuela y su abuela a Cataluña, la detención de Manolo Luna en un campo de concentración en Galicia y su posterior encarcelamiento, y localiza en París a las nietas de José Luna, cuya familia se exilió en Francia tras pasar por los campos de concentración de Argelés y Le Barcarès. "Lo curioso del encuentro con Anita Gutiérrez Depret y Marie Claire Gutiérrez Alonso, las nietas de José, es que casi les pude contar yo más de la vida de su abuelo que lo que ellas sabían", comenta el director.

Otro de los puntos centrales del documental es la historia de Ramón Luna, un carretero de Ribadesella que fue fusilado el 18 de mayo de 1938 y enterrado en la fosa de Oviedo. Su figura se representa en la película a través de un retrato al óleo realizado por la pintora Thrya Ekwall de Ullman, quien lo conoció durante sus veraneos en Ribadesella. La obra, que inicialmente retrataba a Ramón en su trabajo, tuvo una segunda versión después de su fusilamiento, convirtiéndose en un testimonio gráfico de su destino.

La motivación de Casanueva para desarrollar este proyecto no solo radica en su historia familiar, sino en la necesidad de desafiar la "lectura histórica de los vencedores". "Encontré muchas respuestas observando las imágenes, mirando los reversos, las notas tachadas, las fechas, las firmas...", explica. Este proceso de investigación también derivó en la exposición "La imaxe de lo tapecío", presentada en distintos espacios de Asturias.

El estreno de "Luna" en el FICX, que se celebrará del 15 al 23 de noviembre, marca un paso más en la recuperación de una memoria que, según Casanueva, no debería ser olvidada. "Quiero pensar en un cambio social en el que la represión que sufrieron ellas y sus familiares no sea juzgada, forzada a olvidarse o sepultada por la historia oficial", concluye el cineasta. Con su documental, Casanueva no solo rinde homenaje a su familia, sino que también abre una ventana para que muchas otras historias puedan ser contadas.