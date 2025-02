Luis Rogina Dosal cumple 100 estupendos años

"Comer bien y sano evitando las grasas, y el cariño y el apoyo incondicional de la familia es lo fundamental para llegar a los 100 años". Lo dice, con pleno conocimiento de causa, Luis Rogina Dosal, vecino de la localidad de Pimiango, en el concejo de Ribadedeva, que acaba de celebrar su centenario.

"Tengo una rutina diaria, me levanto a las 6 de la mañana todos los días con la ayuda de mi nieto (Juan Luis García Rogina) para desayunar y asearme y tomar mis medicinas. Las piernas me fallan un poco. Me gustaría correr y saltar, pero ¿qué puedo pedir? Son 100 años", comenta el veterano ribadevense. "Si hace bueno salgo con la silla eléctrica a dar un paseo al Mirador del Picu y a tomar un café en el bar. Ahora, con este frío que hace, veo la televisión, alguna feria taurina o algún partido de fútbol y converso con la familia o con amigos que me visitan", detalla el vecino de más edad de Pimiango.

Celebró su centenario rodeado de su familia y varios amigos, en el Gran Hotel Sardinero, en Santander. Le regalaron un reloj grabado con la fecha de su centésimo cumpleaños. Está bien de salud, salvo los problemas ya citados en las piernas. "De cabeza está perfecto", afirman sus familiares.

Luis Rogina Dosal nació en Boquerizu (Ribadedeva) y fue cartero, profesión que compaginaba con la ganadería. Vivió en su localidad natal hasta hace unos 25 años, cuando se mudó a Pimiango. Estuvo casado 70 años con Milagros Prieto González, que falleció en diciembre de 2019. Tiene una hija, Marina, y un nieto.