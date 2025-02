De Nueva York a El Sueve: la llingua viaja a través de las letras

De Asturias viajó con ella hasta el continente americano, arraigada en su memoria, vibrando en lo más profundo de su garganta y formando parte inseparable de su identidad. Fue en la distancia donde nació la necesidad de materializarla, de darle forma de nuevo a través de la escritura y de honrarla como se merece. Paquita Suárez Coalla es el vivo ejemplo de que la llingua asturiana no pierde su esencia, ni siquiera al cruzar fronteras, sino que quienes la aman, como ella, la llevan consigo siempre aun estando a miles de kilómetros de su tierra. Este martes, la escritora candamina, afincada en Nueva York, compartió con los alumnos de asturiano del IES El Sueve de Arriondas su pasión por la que es su lengua materna, y su deseo de que se conserve y siga transmitiéndose a las futuras generaciones.

La autora, expresándose en asturiano, relató con mimo y detalle a los estudiantes sus orígenes, su vínculo con el mundo rural y sus inicios con la escritura. Una historia interesante que comienza en Grullos de Candamo, lugar donde pasó su infancia. Su trayectoria educativa la llevó al instituto de Ramón Menéndez Pidal en Avilés, y después a la Universidad de Oviedo, para terminar doctorándose en Filología Española. Tras un año en México, donde comenzó su carrera como docente, se trasladó a Nueva York en 1994 y, allí, reside actualmente mientras imparte castellano y literatura en la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY).

"Cuando uno está fuera, en otro país, echa de menos muchas cosas como la comida, la gente, la familia, el paisaje o el estilo de vida. Yo echaba de menos también la llingua", explicó, "El castellano lo tenía fácil porque hablo soy profesora y mi marido es mexicano, pero no tenía con quién hablar en asturiano. Así que empecé a escribir para no perder esa conexión".

"Güela" de 99 años

Su primera obra surgió de las conversaciones con su "güela", de 99 años, a quien entrevistó para documentar sus experiencias de vida: "la guerra, el hambre, la pobreza y el trabajo duro en el campo"; y prosiguió recopilando testimonios de otras 17 mujeres, creando el libro "La mio vida ye una novela".

Instalada ya en Estados Unidos, comenzó a participar en la Tertulia de Escritoras Dominicanas, donde halló un espacio para seguir desarrollando sus ideas. Desde entonces, ha publicado varios libros, relatos inspirados en sus vivencias, novelas, críticas literarias y antologías de ensayos: "La verdad es que siempre me gustó escribir, pero no me había visto como escritora", señaló, "supongo que la vida allí, en Nueva York, influyó mucho en mi obra literaria".

Durante el encuentro, la escritora compartió con los alumnos diversas historias y anécdotas, marcadas por cambios y contrastes del salto de un pequeño pueblo de Asturias a la gran manzana: "Recuerdo ir en madreñas a la escuela y luego tener los pies calientes todas las mañanas. Ya noté un cambio cuando fui al instituto en Avilés que, cuando llovía, acababa con los pies mojados todo el día", contó entre risas, "luego pasé por Oviedo y México y llegué a Nueva York. El cambio más grande creo que fue el diferente ritmo de vida que hay. Una ciudad donde hay gente de todas partes y donde se dice que se hablan hasta 700 lenguas. Pero a pesar de estar tan lejos, me sentía conectada a mis raíces", expresó.

Es precisamente el vínculo de Paquita con su identidad y ese sentido de pertenencia lo que está más presente en su obra: "Escribo mucho relacionado con la memoria y mis vivencias porque me presta mucho. Me siento muy arraigada a la tierra, no solo porque me gusta sino porque me hace falta", confesó.

Pero, además, la visita no estuvo exenta de reflexiones, sobre todo con respecto a la conservación de la llingua y de su perspectiva de futuro: "La situación del asturiano nunca fue buena, pero hay que seguir resistiendo", animó a los estudiantes. Asimismo destacó la importancia de tomar clases y fomentar su valor simbólico y emocional. También subrayó la necesidad de que la literatura asturiana se lea y se promocione, que la cultura se valore y reciba el apoyo de las instituciones.

Legado de generación en generación

Los alumnos tuvieron además la oportunidad, en la misma sesión, de conocer a Jacinta Bujanda Suárez, hija de la escritora, que actualmente está cursando el último curso del grado de Arte y Diseño en la Escuela Massana de Barcelona. La joven neoyorkina compartió con el centro su proyecto artístico universitario, presentado recientemente en las Xornaes d'Estudiu que organizó la Academia de la Llingua Asturiana en Oviedo. Se trata de una lotería "asturmexicana".

Inspirada en su doble herencia, de padre mexicoamericano y de madre asturiana, ha creado una versión del tradicional juego de lotería mexicana, semejante al bingo, pero en lugar de números con una baraja de cartas ilustradas y referencias a ambas culturas. Y es que, de tal palo tal astilla, el asturiano, como no podía ser de otra manera, forma parte de esta rica mezcla cultural:

"Lo que hice fue recopilar palabras de la lengua de mis abuelos, principalmente del campo porque, como ellos son del pueblo, el asturiano que conozco está más ligado al mundo rural", explicó, "creo que sirve para que la gente tenga una manera diferente de interactuar con la llingua. Para conservarla no solo hay que estudiarla, hay que disfrutarla y con este juego es una forma de hacerlo", puntualizó

El encuentro, que no quiso perderse el cronista oficial de Parres, Francisco Rozada, finalizó con una serie de regalos para las invitadas, entre ellos, un trabajo realizado por los alumnos de asturiano inspirados en la obra de Paquita "Camín de Lletres: d' Asturies a Nueva York", pero partiendo desde Arriondas y con un abecedario que incluye elementos significativos de la zona. Así, de Nueva York a El Sueve, y viceversa, la llingua asturiana siguió su viaje a través de las letras, superando distancias y manteniendo su esencia en aquellos que todavía la "falan".