Apoyo de Barbón a Trevín tras las amenazas de muerte: "Espero que quien lo haya hecho pague las consecuencias"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha querido mostrar este viernes su solidaridad y apoyo al secretario general del PSOE en Llanes y expresidente regional, Antonio Trevín, ante la carta que habría recibido cargada de "amenazas e insultos". "Me parece que hay determinados individuos que están llevando el nivel del debate público a un clima absolutamente irrespirable y tóxico. Además, en este caso, amenazando de muerte a una persona que todo el mundo sabe ya que está luchando contra un cáncer. Me parece, sinceramente, que no tiene calificativos morales", afirmó.

Barbón espera que el culpable "aparezca y pague las consecuencias" por un acto que es "de una falta de humanidad, una falta de empatía, una falta de cariño y de sentimiento hacia las personas, que yo, desde luego, rechazo". "No es mi estilo de hacer política ni nunca lo va a ser", aseguró.

Trevín participó recientemente en el congreso autonómico de la FSA, celebrado en el Niemeyer, en Avilés, donde fue recibido por sus compañeros con una enorme ovación tras fundirse en un emotivo abrazo con el presidente regional.