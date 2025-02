Pablo Und Destruktion regresa sin frenos desde Piloña con "Dementocracia"

"Dementocracia". Así se llama lo nuevo del cantautor asturiano Pablo Und Destruktion, una primera canción que adelanta sobre su próximo disco que saldrá a la venta el 25 de abril bajo el sello Raso Estudio. Este trabajo, cuyo título aún no se ha revelado, será el séptimo en su carrera y promete ser un retrato crudo y profundo de la actualidad social desde una visión muy personal.

"Me he quedado a gusto. El disco es fruto de haber pagado mis deudas con la justicia", bromea Pablo García, nombre real del artista. El álbum fue grabado en la localidad donde reside, Cadanes, en el concejo de Piloña, en un estudio construido desde cero por el propio músico: "He estado trabajando de todo porque en la música estaba la cosa muy complicada. Con ello conseguí hacer la casa y el estudio, y aquí estuvimos grabando cuatro meses", cuenta.

El apoyo de la discografía ha sido fundamental para materializar este proyecto con el que el artista pretende resurgir como el ave fénix: "Hace unos años fui un poco más popular, aunque últimamente he estado un poco más subterráneo. No porque sea mi voluntad, sino por las circunstancias, y espero que esto vuelva a moverse un poco", señala.

Y para ir abriendo boca, el tema elegido como adelante pretende no dejar indiferente a nadie, siendo una de las piezas más aguerridas del álbum: "Quería empezar con algunas canciones un poco de combate. Luego el disco es muy amoroso, luminoso y constructivo", describe. Concretamente, "Dementocracia" o gobierno de los dementes, oscila entre la canción de autor eléctrica y una canción protesta de interior, donde cuestiona el "establishment" democrático y, al mismo tiempo, libera sus propios infiernos: "Es casi imposible trepar y ocupar puestos de poder si uno no tiene algún tipo de demencia", reflexiona.

Más allá de su idea de lo político, su crítica es de índole emocional y psicológica: "No me meto en cuestiones racionales, para eso ya están las academias y parlamentos", sostiene. Su interés radica en transmitir la sensación de injusticia y locura interna desde su mundo personal con la vista puesta en la sociedad actual y en el sentimiento de pérdida de identidad: "Tengo la responsabilidad de dar voz a este gran cambio sociológico que estamos viviendo, que es como una época de disolución, pero desde el alma y no tanto desde el cerebro".

Sin embargo, junto a esta mirada crítica, también deja un mensaje de esperanza y busca ofrecer en ese sentido "unos cuantos clavos ardiendo a los que agarrarse": "Hay que tener cuajo para aguantar el meneo, cabalgar el tigre o el chigre, como digo yo, y luego poner orden y trata de hacer algo bonito y virtuoso con ello. Es lo que intento con este trabajo", sentencia.

En lo musical, Pablo destaca con orgullo la diversidad y calidad de los músicos involucrados en el proyecto, una mezcla de artistas experimentados de talla internacional junto a la frescura de otros más jóvenes que son referentes para las nuevas generaciones: "Nunca toqué con músicos tan buenos", apunta. Entre los colaboradores están Víctor Herrero o Mickey Finn, conocidos por su trabajo con el cantautor italiano Vinicio Capossela, así como Justo Bagüeste, saxofonista de Corcobado y el joven Aaron Morris. Los sonidos pasan desde orquestaciones de viento y cuerda hasta experimentaciones de estilo más electrónico.

El álbum contará con doce temas, y cada tres semanas se lanzará una nueva canción hasta la publicación completa el 25 de abril. Pero, si algo destaca Pablo Und Destruktion es que el proyecto se presenta como un trabajo sin restricciones: "Han sido años muy complicados, sometido a muchas presiones, así que voy sin ningún tipo de freno. Voy a calzón quitado completamente". No obstante, la crudeza y claridad de su mensaje no están reñidas con un tono amoroso: "Cuando uno se quita sus caretas, se tiene que enfrentar a sus demonios, y así es como muchas veces sale lo bueno".