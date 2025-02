Convocado el XXVI Concurso de Cuentos "Berta Piñán", en Cangas de Onís

El Ayuntamiento de Cangas de Onís acaba de convocar la vigesimoséptima edición del Concurso de Cuentos "Berta Piñán", un certamen literario dirigido a mujeres escritoras mayores de edad. Esa iniciativa busca fomentar la creatividad y dar visibilidad al talento femenino en el ámbito de la narrativa. Las bases están disponibles en web oficial del Ayuntamiento.

Las autoras interesadas en participar podrán enviar sus obras hasta el próximo 31 de marzo. La presentación de los cuentos deberá realizarse exclusivamente a través de correo electrónico directoracultura@cangasdeonis.com. La dotación del premio será de 500 euros.

Las obras, que no deberán haber sido premiadas con anterioridad en ningún otro concurso nacional o internacional, se presentarán en lengua castellana y/o asturiana y serán originales e inéditas. El tema de las obras es libre. Cada concursante sólo podrá presentar una obra y no podrá haber sobre ella ningún compromiso anterior de publicación.

Las obras tendrán una extensión no superior a 20 páginas y no inferior a 5, a doble espacio, en fuente Times New Roman tamaño 12, con un máximo de treinta líneas por página, debidamente numeradas y en tamaño DIN A4, con el título correspondiente, debiendo carecer la obra de cualquier detalle que pueda permitir identificar a su autora. Las obras se presentarán sin firma personal.