Desencuentro político en la Mancomunidad Llanes-Ribadedeva: el nuevo convenio colectivo enfrenta a los alcaldes

Al ya conocido enfrentamiento sindical en torno al nuevo convenio colectivo en la Mancomunidad Llanes-Ribadedeva –con CC OO a favor y UGT y CSIF en contra– se une ahora la pelea política, que se hará realidad hoy, en el pleno del ente comarcal que debatirá la aprobación del documento. Una pelea que podría desembocar en la primera votación en la que se rompería la unidad de acción entre Vecinos por Llanes y Juntos por Ribadedeva, las formaciones que gobiernan esos concejos.

Las posiciones sindicales son conocidas. CC OO sostiene que el nuevo convenio supone una mejora general y que unifica las condiciones laborales de las auxiliares de ayuda a domicilio, ya que unas tenían sueldos mayores y mejores condiciones laborales que otras. UGT y CSIF, por su lado, rechazan la propuesta al considerar que menoscaba los derechos laborales y económicos de algunas trabajadoras, en beneficio de otras, y que la propuesta se presenta sin una negociación previa.

UGT y CSIF han dejado la puerta abierta a una impugnación si el nuevo convenio se aprueba, pues modifica las condiciones salariales de algunos trabajadores "sin una base legal sólida". El documento obtendrá el apoyo de los representantes Vecinos por Llanes (2) y PP (1), mientras que votarán en contra los de Juntos por Ribadedeva (2). El PSOE (4) no quiso desvelar el sentido de su voto.

Los argumentos que esgrimen los políticos son parecidos a los de los sindicatos. El presidente de las Mancomunidad y alcalde llanisco, Enrique Riestra (Vecinos por Llanes), defiende que ahora, las trabajadoras del ente comarcal, pese a realizar las mismas tareas, se rigen por cuatro convenios diferentes, lo que supone importantes diferencias retributivas y de condiciones laborales. "Iguales trabajos, pero distintos sueldos y distintos derechos", explicó.

Objetivo, igualar los sueldos

Aunque la intención de Riestra fue en un primer momento "igualar los sueldos por arriba" la imposibilidad de incrementar la masa salarial por razones legales desbarató esa opción. La negociación con CC OO (único sindicato con representación en la Mancomunidad) desembocó en un acuerdo que pasa por bajar el sueldo a dos trabajadoras (las que más cobran en la actualidad), mantenerlo a otras tres y subirlo a las 12 restantes, reveló Riestra. "Es la solución que nos han dado los servicios jurídicos", añadió.

A continuación se procedería a estabilizar los puestos de trabajo, lo que, entonces sí, permitiría igualar las condiciones de las empleadas "hacia arriba". Otra posibilidad sería aplicar complementos personales a las trabajadoras perjudicadas, o bien que estas acudan a Magistratura de Trabajo, donde tendrían "todas las de ganar", según fuentes jurídicas.

El alcalde de Ribadedeva, Jorge Martínez (Juntos por Ribadedeva), discrepa: sostiene que aprobar el nuevo convenio certificaría "una injusticia", que beneficiaría "a afiliadas a CC OO". Según el regidor ribadevense, lo que CC OO pretende es que las trabajadoras perjudicadas acudan a la justicia, donde "saben que les van a dar la razón seguro".

Martínez aboga por igualar las nóminas, "pero por arriba, no por abajo", añadió. Para ello propone estabilizar primero los puestos de trabajo y negociar a continuación un convenio. Criticó asimismo que no se haya negociado con otros sindicatos el nuevo documento, así como las nuevas reglas para la liberada sindical, porque "no encajan en la carga sindical existente en la Mancomunidad".

El Grupo Socialista de Llanes, por su lado, se posicionó "al lado de la defensa y ampliación de los derechos laborales de las y los trabajadores. Así lo hemos hecho siempre". Sobre la propuesta de nuevo convenio, que los socialistas llaniscos han analizado desde que se les hizo llegar, "hace pocos días", han señalado: "Fruto de ese análisis y con el convencimiento de que debemos esforzarnos para conseguir mejoras en las condiciones laborales de todas las trabajadoras, la representación de los socialistas llaniscos expresará el sentido de su voto mañana en el propio pleno. Creemos firmemente en la necesidad y la urgencia de mejorar las condiciones laborales de un sector tan esencial, pero tan precarizado como es el de la ayuda a domicilio", añadieron.