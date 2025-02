Nueva bronca política en Ribadedeva: PSOE y PP abandonan el salón de plenos y tachan al Alcalde de "totalitario y antidemocrático"

Nueva bronca política en un pleno del Ayuntamiento de Ribadedeva. Los dos grupos de la oposición, PSOE y PP, abandonaron el salón de plenos ante lo que consideran actitud "totalitaria y antidemocrática" del alcalde, Jorge Martínez, de Juntos por Ribadedeva. Antes, el regidor había expulsado del pleno a la concejala socialista, María Luisa Fernández, tras apercibirla tres veces.

Las versiones de las tres partes implicadas coinciden en los hechos, pero no en las interpretaciones. El conflicto comenzó cuando el Alcalde expuso una nueva forma de funcionamiento en los plenos: los turnos de palabra serían de tres minutos por intervención, y únicamente podrían intervenir los portavoces.

La oposición criticó la "imposición" de que solo puedan intervenir los portavoces. Según Martínez, es lo que marca el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF). Socialistas y populares consideran que el ROF en ningún momento prohibe intervenir a los concejales que no son portavoces.

María Luisa Fernández pidió al Alcalde que leyera el artículo "por el cual no puedo hablar", a lo que este se negó. La edil pidió la intervención del secretario municipal para que aclarara si la interpretación del regidor era correcta. No hubo respuesta. La concejala señaló entonces que para regular el funcionamiento de los plenos se hace necesario aprobar un ROM (Reglamento Orgánico Municipal). La insistencia de la edil provocó dos llamadas al orden. "Me vas a tener que expulsar, porque para aplicar un ROM tienes que traerlo al pleno", dijo María Luisa Fernández. "Pues mira, quedas expulsada", replicó el Alcalde.

"Lo que tienes es miedo"

"El ‘Reglamento Orgánico de Jorge’ no existe, existe el ROM y lo aprueba el pleno. Lo que estás haciendo es conculcar el artículo 23 de la Constitución, nuestro derecho a la participación democrática. Me voy muy contenta de este pleno, porque queda demostrado que lo que tienes es miedo a que hablemos y a que participemos", remató la edil dirigiéndose al Alcalde. Acto seguido, abandonó la sala junto a sus dos compañeros de partido.

Los dos ediles del PP aún permanecieron unos minutos más, lo justo para solicitar que se aplazara otro punto del orden del día, al considerar importante que los concejales socialistas lo debatieran y votaran. Tras ser rechazada esa propuesta, los ediles del PP abandonaron también la sala.

El Alcalde interpretó la acción de los ediles del PSOE y el PP como "una clara falta de respeto a los vecinos de Ribadedeva" y levantó la sesión, "pese a que podría haber seguido, porque solo se requiere quorum para iniciar la sesión", dijo Martínez. "Gobierno en minoría, pueden presentar una moción de censura cuando quieran", remató.