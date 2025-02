Vivir en los Picos de Europa ya es un lujo: ¿por qué es misión "imposible" encontrar casa en Cabrales?

Sergio Echevarría vivió ocho meses en una furgoneta. Tardó todo ese tiempo en encontrar una vivienda de alquiler en Cabrales. Su historia es ejemplo perfecto de un problema que afecta a muchas personas en este concejo. Un problema que preocupa al alcalde, José Sánchez (PSOE), y que le llevó a pedir ayuda a la Consejería de Vivienda. Fue escuchado y, tal y como pidió, la Consejería que encabeza Ovidio Zapico (IU) realizará un estudio para determinar si los tres "núcleos urbanos" del concejo, Carreña, Arenas y Poo, pueden ser declarados "zonas tensionadas" y así adoptar medidas para favorecer los alquileres de larga duración con un control de los precios.

El regidor reconoce que desconoce si estas tres localidades pueden ser declaradas zonas tensionadas, "por eso, se va a hacer el estudio". Destaca que existe "mucha presión" turística y cada vez más viviendas vacacionales y de uso turístico. Tantas que incluso se piden para bajos de edificios, lo que provoca falta de espacio para negocios. Su objetivo es que acuda a Cabrales gente "a vivir y a trabajar" y "que no se vaya la gente joven". Y para eso se necesitan viviendas en alquiler. Pero no hay suelo dotaciones del Ayuntamiento, solo privado. "No voy tanto por regular el precio del alquiler, pero sí por la posibilidad de tener un parque del vivienda pública, con rentas en función de los ingresos y que no se puedan vender nunca", explica el Alcalde.

Sergio Echevarría. / Ramón Díaz

Volviendo a Sergio Echevarría, natural de Villaviciosa de 33 años, opositó y sacó una plaza como empleado del Ayuntamiento de Cabrales el año pasado. Empezó a trabajar el 2 de mayo desde ese día hasta el 5 de enero de este año vivió en su furgoneta. "Busqué vivienda e incluso no me hubiera importado alquilar una habitación compartida. Solo necesitaba una cama y un baño, pero no encontré nada", relata.

"Tuve la suerte de tener una furgoneta camperizada y ahí viví", continúa. A falta de luz, batería; y a falta de agua caliente, ducha de agua fría. Seguía buscando, pero no encontraba nada Hasta que, el mes pasado hallo una casa en la localidad de Inguanzo y allá se fue. Problema: la vivienda está en condiciones deplorables. Tanto así que hace unas noches lo despertó una gotera en la frente. Lo tiene claro: "El mes que viene vuelvo a la furgoneta". Y a seguir buscando casa. "No se encuentra nada, y lo poco que hay, solo lo alquilan de octubre a mayo y el 1 de junio te tienes que largar. Todo son viviendas de uso turístico", resalta.

Aida Gutiérrez. / Ramón Díaz

Aida Gutiérrez, empleada de la carnicería Urriellu, de Arenas de Cabrales, tuvo más suerte que Sergio, pero tampoco mucha más. Por razones personales tuvo que dejar de vivir en Poo y empezó a buscar casa en el concejo en junio del año pasado. Después de mucho tiempo encontró casa, pero no en cabrales, sino en el vecino concejo de Peñamellera Alta, en la localidad de Alles. A 25 minutos en coche de su lugar de trabajo. Trescientos cincuenta euros al mes de alquiler, 130 de luz (es todo eléctrico), más gasolina, más gastos… Y una hija de ocho años a cargo, a la que lleva cada día al colegio, donde come la niña.

No puede ir a comer a Alles, puesto que tiene jornada partida y no le daría tiempo, así que come a veces en casa de una tía y otras, "depende". Llega a casa sobre las nueve y media de la noche. Por eso, sigue buscando casa en Cabrales. Pero subraya que resulta imposible alquilar viviendas en Cabrales porque todo son viviendas turísticas "de las que te echan en junio". "¿Y a dónde voy yo en junio?", se pregunta. Asegura que no es la única en esta situación, "hay mucha gente igual, está imposible".

Cree que en Cabrales deben declararse zonas tensionadas y regularse los precios del alquiler. Pero, sobre todo, hace falta vivienda pública, de protección. "Hay en Alles y en Panes, pero aquí no, aquí nada", lamenta. "Si quieren que venga gente a Cabrales a trabajar se tienen que poner las pilas, porque no hay sitio donde vivir. Y para comprar casa hay que tener dinero", remata.

Charo Rodríguez y Pepe García. / Ramón Díaz

Charo Rodríguez llegó de Madrid a Cabrales hace diez años junto a su marido, Paco Aguilar. Tuvo suerte: encontró casa y negocio. De alquiler. De la misma persona "y a precio razonable", destaca. El matrimonio regenta el bar Los Montañeros, en Carreña. Destaca que hoy en día, en Cabrales, solo hay viviendas de uso turístico, y prácticamente nada para alquiler de larga duración. "Está todo dedicado al turismo y si encuentras algo para todo el año te piden más requisitos que para una hipoteca", señala.

Es "un problema general en toda España", indica. Un problema que está sufriendo también su hijo, que busca, de momento infructuosamente, piso de alquiler en Oviedo. "Anda de cabeza", dice Charo Rodríguez. "No consiste en poner topes al precio del alquiler, porque no son precios abusivos; el problema es que no hay que alquilar para todo el año", apunta. Una "buena idea" sería que la Administración se hiciera cargo de un seguro que asegurara el cobro de los alquileres y el buen estado del piso", expone.

Pepe García Huerta, vecino de Carreña, destaca la falta de casas para alquilar y el excesivo número de viviendas turísticas. "Sin turismo aquí no habría nada". Lo dice con cierta pena y reclama medidas para favorecer otros sectores económicos, en especial el relevo generacional en el mundo agroganadero y en la producción quesera. Porque "el día que se jubilen los cuatro ganaderos que quedan, se acabo el queso", augura.

"¿Cómo van a venir aquí jóvenes a trabajar si no encuentran vivienda?", pregunta Pepe García Huerta, a la vez que resalta que en el concejo hay muchas casas cerradas. "Si a los propietarios les diera garantía de que van a alquilar todo el año, de que van a cobrar y de que les van a dejar el piso como lo entregaron, seguramente se animaría más gente a alquilar sus casas, señala el cabraliego.

