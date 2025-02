El humor, la mejor medicina: la receta del doctor José Antonio Flórez para una vida larga y plena

Reír para vivir más y mejor. Esta fue la premisa central de la charla divulgativa que el catedrático de Medicina de la Universidad de Oviedo José Antonio Flórez Lozano ofreció el pasado viernes en la biblioteca Dulce María Prida del Parador de Cangas de Onís. Enmarcada dentro de los Encuentros Culturales semanales, su ponencia abordó, entre risas y reflexiones, las claves para un envejecimiento saludable.

"Saber envejecer es una cuestión de sabiduría, es una asignatura que no está en ningún plan de estudios", afirmó Flórez, dejando claro que la longevidad no solo depende de factores biológicos, sino también de la actitud con la que afrontamos la vida. Según explicó, envejecer no es simplemente cuestión de cumplir años, sino de perder la capacidad de entusiasmarse y de abandonar los propios ideales: "Los años producen cambios físicos, pero renunciar al entusiasmo del día a día produce una arruga en el alma en la que no hay solución de bisturí o fármaco, porque es la arruga del alma. Da igual si tienes 60 o 30 años", enfatizó.

El catedrático subrayó que el miedo, el abandono y la incertidumbre son grandes obstáculos para un envejecimiento pleno. Vivimos en un contexto actual que, según él, fomenta la angustia y el temor a la vejez y a la muerte, generando un estado de ansiedad constante: "Si el ser humano es más consciente de la única realidad incontestable que conoce, puede ser más feliz", aseguró.

Además, alertó sobre los efectos devastadores que este sentimiento tiene en el cerebro: "Estos miedos constantes, aunque en su mayoría inconscientes, se traducen en una activación continua de la amígdala cerebral, que cristaliza en niveles de ansiedad intolerables e incompatibles con la vida", explicó.

El ponente también hizo hincapié en cómo otras emociones negativas como pueden ser la ira, la tristeza o la envidia pueden acortar la vida. Estudios recientes muestran que el miedo, la irritación o el nerviosismo pueden aumentar el riesgo de ictus, mientras que la insatisfacción crónica está vinculada con enfermedades cardíacas: "Disparan los niveles de cortisol hasta un treinta y dos por ciento, lo que afecta directamente al sistema inmune".

Con todo, cuestionó el exceso de medicalización en la sociedad actual para hacer frente a estas sensaciones, una tendencia frente a la que propuso un enfoque preventivo basado en hábitos saludables y, sobre todo, en el humor.

Otro factor que influye en la salud emocional y física es la soledad, que Flórez calificó como una "epidemia silenciosa": "La falta de comunicación provoca graves problemas mentales, depresiones e incluso tentativas de suicidio", admitió. En ese sentido, defendió la importancia del contacto humano como un medicamento esencial: "Una buena comunicación, más allá de la presión del tiempo, es la forma más rápida y eficaz de insuflar endorfinas", puntualizó.

Fue su abuela la que compartió con él una enseñanza con la que quiso resumir el verdadero secreto de la longevidad: "Estar en paz con uno mismo y con el entorno que nos rodea", huyendo de las personas tóxicas y acercándonos a aquellas que sacan la mejor versión de cada uno.

Para Flórez, la clave para una vida larga y satisfactoria radica en la capacidad de vivir el presente con una mentalidad positiva: "Muchas veces estamos atrapados en momentos pasados o nos anticipamos a momentos futuros, y eso es un grave riesgo para la salud", destacó.

La ponencia concluyó con un mensaje esperanzador: vivir con entusiasmo y humor es la mejor manera de sumar años con calidad de vida. Así, si todo va bien y seguimos estas recomendaciones, envejeceremos inevitablemente, pero lo haremos con una sonrisa.