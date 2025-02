Pedro Vázquez Llenín, premio "Fayuela": "Como parragués, es un orgullo recibir este premio, en casa presta más"

A sus 28 años, Pedro Vázquez Llenín ha remado por medio mundo y se ha subido a lo más alto del podio en numerosas ocasiones. Pero si hay un reconocimiento especial para él, es aquel que le concede su propia tierra. El piragüista parragués recibió este lunes el Premio "Fayuela" 2025, un galardón con gran solera en la comarca y que otorga la asociación Amigos de Parres desde hace 35 años para distinguir "trayectorias ejemplares en el ámbito social, cultural o deportivo con vínculo en el concejo".

Criado en las aguas del río Sella, este joven deportista comenzó en el piragüismo con apenas ocho años de edad, en el Club Los Rápidos de Arriondas. A los 15 años, su talento no pasó desapercibido para la Federación Asturiana de Piragüismo, lo que le llevó al Centro de Tecnificación Deportiva de Trasona y, desde entonces, su carrera ha sido una constante superación de retos y una sucesión de victorias y grandes éxitos. En su haberla, el palista parragués cuenta, entre otras, con la conquista del Descenso Internacional del edición de Sella en 2018, la medalla de plata en el Mundial de Piragüismo en K2 en 2019 y el oro en 2023. Además, ha sumado dos medallas europeas en K4, plata en 2022 y bronce en 2024.

Esta amplia y brillante trayectoria deportiva le ha valido el reconocimiento de sus paisanos, sumándose así a la larga lista de galardonados que inauguró en 1991 Ramón Llamedo Olivera, "El Roque".

El presidente de Amigos de Parres, Justo Manzano, destacó la dificultad de elegir al ganador de esta edición: "Se presentaron unas cuantas candidaturas con méritos suficientes, así que la labor no fue fácil", señaló. Aun así, el jurado tuvo claro que el historial de Vázquez era inigualable y merecedor de este premio: "Acumula un palmarés deportivo impresionante que se puede resumir en dos éxitos de la máxima categoría: campeón mundial y vencedor del Sella junto a otro piragüista del concejo, Emilio Llamedo", concretó. El acto de entrega del galardón "Fayuela" 2025, celebrado en la Casa municipal de Cultura Benito Pérez Galdós de Arriondas, reunió a decenas de vecinos y figuras destacadas del concejo, como el presidente de la Federación Española de Piragüismo, el también parragués Javier Hernanz. Para el homenajeado, recibir el premio en casa, rodeado de amigos y familiares, lo hace aún más especial: "Es un orgullo para mí como parragués recibir este reconocimiento, sobre todo aquí, con mi gente, que presta más", confesó emocionado.

Es precisamente en Arriondas donde el piragüista comenzará esta temporada su nueva etapa como deportista. Tras siete temporadas en el gallego Club Kayak Tudense, el parragués ha decidido regresar a Los Rápidos, el club con sede en la capital parraguesa, donde todo empezó.

"Quiero volver a ganar el Sella"

Con respecto a su relación con Javier Hernanz se mostró "muy agradecido con él y que haya venido al acto. Hay muy buena relación, compartí entrenamientos con él y somos del mismo pueblo". Sobre su regreso a Los Rápidos dijo: "Me fui hace seis años porque no había gente para competir a nivel nacional, pero nunca me desvinculé del club. Este año se dio la oportunidad de volver y estoy encantado".

Con respecto a sus próximos objetivos, Pedro Vázquez Llenín apunto que son "los mismos año tras año. Tenemos un selectivo nacional en abril y después la primera competición importante será en marzo el Campeonato de España de Invierno". Y en cuanto al Descenso del Sella añadió: "Voy poco a poco. Siempre he dicho que quiero ganar otro Sella, pero requiere tiempo de preparación y ahora mismo va a ser complicado de compaginar. Pero no lo descarto, es algo que quiero en un futuro o quizás este año", añadió.

Este homenaje en su tierra natal se suma a otro importante reconocimiento que recibió el año pasado: la Medalla de Oro de Parres, otorgada por el Ayuntamiento: "Con este premio se reafirma esa idea que teníamos cuando le concedimos la mayor distinción del concejo. No solo lo merece por sus méritos deportivos, sino por los valores humanos que transmite", resaltó el alcalde, Emilio García Longo.