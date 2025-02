Arriondas, sobresaliente en asturiano

La llingua asturiana sigue luchando por hacerse un hueco en la sociedad en un contexto en el que su uso se ha visto reducido con el paso del tiempo. Sin embargo, el compromiso de docentes y estudiantes demuestra que se mantiene viva en las aulas. Un ejemplo de ello es el IES El Sueve de Arriondas, donde la asignatura de asturiano no solo fomenta su aprendizaje, sino que también impulsa iniciativas que refuerzan su presencia.

Uno de estos proyectos es el concurso de redacción escolar "Urbano Rodríguez", organizado por la Academia de la Llingua. Este curso, tres alumnos del centro han sido finalistas en la categoría de Secundaria y Bachillerato: Ana María Simionov, Irene Soto Cimentada y Bryan Méndez Ramírez. Estos estudiantes, junto a compañeros como José Luis Fernández Aberasturi, Cristian Pascual Cabrera y Naomi Fernández Salguero, han elegido matricularse en esta materia optativa. En total son 30 los matriculados en asturiano. Todos tenían una idea aproximada de lo que aprenderían, pues habían tenido un primer contacto con la lengua y la cultura asturiana en Primaria. Aunque al principio la consideraban "fácil", han aprendido a valorarla y coinciden en la importancia de la enseñanza para su preservación.

El aprendizaje de la llingua no resulta especialmente difícil para estos alumnos parragueses, sobre todo por su similitud con el castellano y su arraigo en la zona. De hecho, muchos utilizan palabras en asturiano en su día a día, aunque mezcladas con el "amestao". Es la escritura lo que supone para ellos un reto mayor que el habla.

Olimpiada escolar

Para reforzar sus habilidades en este aspecto, la profesora Carmen Álvarez Garzón, ha impulsado diversas actividades, entre ellas la llamada Olimpiada escolar de redacción asturiana. Aunque en otras ediciones la participación fue voluntaria, este año decidió hacerla obligatoria: "Quise hacerlo así porque, si no, nadie iba a participar y quería que el instituto apareciera en el concurso. Así que lo conté como una prueba dentro de la nota del trimestre", explica.

El concurso consistía en la elaboración de un relato en asturiano siguiendo unas pautas establecidas por la Academia de la Llingua. En la primera fase participaron todos los alumnos del instituto parragués junto a los de otros centros educativos de la región, y el jurado seleccionó a ocho finalistas, entre ellos Ana María, Irene y Bryan.

Los relatos destacaban por su originalidad y creatividad. Ana María, por ejemplo, escribió una historia con un desenlace misterioso protagonizada por un gato, mientras que Irene se basó en la mitología asturiana, incluyendo la figura de los "trasgos". Bryan, que ya había participado en la edición anterior, no recuerda en qué se inspiró para su relato, pero su imaginación y destreza le permitieron alzarse con el segundo premio de estas Olimpiadas. "Empecé a estudiar asturiano sin tener ni idea, y noto mucha mejora", reconoce, "las clases con Carmen son muy productivas, aprendemos de forma didáctica y amena". "Siempre hay que buscar la manera de engancharles", añade la profesora.

Más que una asignatura

Para estos alumnos, el asturiano no solo es una materia, sino una oportunidad para aprender otros valores y desarrollar otras habilidades: "Aprendemos a trabajar en equipo y a participar en proyectos enriquecedores", destacan.

Además del concurso de redacción, han participado en otras iniciativas, como la reciente visita de la escritora local afincada en Nueva York Paquita Suárez Coalla, así como proyectos colaborativos entre diferentes clases, y otras competiciones previstas para la Selmana de les Lletres, que incluyen la elaboración de textos, podcast o carteles con el asturiano como base.

"A cualquier proyecto que tenemos se suman, aunque al principio no tengan mucha gana, luego dan el do de pecho. A veces no confían en sí mismos, pero nosotros en ellos sí, y el resultado es siempre gratificante", apunta Carmen, convencida de que estas experiencias son "únicas" para sus pupilos.

Los alumnos reflexionan sobre el valor del asturiano y la necesidad de un mayor reconocimiento: "Para que no se pierda, debería ser una lengua oficial y no solo una asignatura optativa, sino obligatoria", opinan algunos. La cuestión tiene también un componente identitario: "Me gusta aprenderla porque es de aquí, algo nuestro, y es importante conocer la cultura del sitio donde vivimos", opina José Luis. "Si no lo hablamos, se va a ir perdiendo", advierte Irene.

A pesar de los retos, los estudiantes de Parres se muestran "optimistas y esperanzados": "Estudiar asturiano hoy merece la pena para que el día de mañana tenga más valor. Presentarnos a concursos y ganar premios puede servir para que más la gente lo estudie y lo vea importante", reflexiona Bryan.