Incatur declara la "guerra" a los alojamientos turísticos ilegales

La Asociación de Empresarios de la comarca de los Picos de Europa, Incatur, ha anunciado este viernes la apertura de un buzón de denuncias diseñado para que sus asociados puedan reportar establecimientos que operan de manera ilegal. Este nuevo servicio busca proteger los intereses del empresariado turístico y promover la equidad en el sector.

La iniciativa se ha puesto en marcha debido al auge de alojamientos que, tras el cambio legislativo, no han realizado los trámites oportunos para darse de alta, así como en respuesta a la demanda de varios asociados.

El buzón estará disponible exclusivamente para los asociados de Incatur y permitirá recopilar información sobre negocios que no cumplan con la normativa vigente. Una vez recibida la denuncia, Incatur se encargará de analizarla y gestionarla ante el Servicio de Inspección y Disciplina de la Consejería de Turismo del Principado de Asturias para garantizar su adecuada tramitación.

La apertura de este buzón responde al firme compromiso con la legalidad y la competencia justa en el mercado. Incatur busca ser una voz activa para sus asociados y contribuir a un entorno empresarial más transparente.

"La proliferación de alojamientos ilegales fomenta la competencia desleal, adulteración del mercado, reduce la calidad del servicio y genera inseguridad jurídica tanto para los propietarios como para los clientes", apunta el colectivo. "En particular, los propietarios que no estén debidamente registrados podrían quedar desprotegidos ante reclamaciones, ya que los seguros no cubrirían incidentes en estos casos", añade.

El nuevo sistema es sencillo, confidencial y anónimo, con acceso exclusivo a través de una contraseña. Los asociados podrán notificar establecimientos ilegales a través de la web picosdeeuropa.com/denuncias, asegurando la discreción de los datos proporcionados.

Incatur, con sede en Cangas de Onís y asociados de varios concejos del Oriente, es un colectivo dedicado a la promoción turística y la mejora de la rentabilidad empresarial que reafirma su misión de apoyar al empresariado, combatiendo prácticas que perjudican tanto a los negocios como a los consumidores.