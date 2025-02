Los vecinos logran tras 40 años de lucha un proyecto para "domar" el Sella en Triongu (Cangas de Onís)

Los vecinos de Triongu, en Cangas de Onís, han recuperado la esperanza. Después de cuarenta años de lucha, de incontables promesas y de otras tantas decepciones, ven por fin cerca la obra que protegerá al pueblo de las inundaciones que lo han arrasado demasiadas veces. El proyecto de restauración fluvial del bajo Sella, que acaba de licitarse, prevé construir un dique y un canal de desahogo. Dos infraestructuras que "domarán el río" y evitarán que vuelva a anegar el pueblo.

Triongu, inundado en 2021. / LNE

Ángel Martínez, alcalde pedáneo de Triongu, lleva peleando por este proyecto 15 años, desde que en 2010 se registró la peor riada que se recuerda. Una crecida que obligó, por ejemplo, a sacar con el gotero puesto por el monte a un octogenario recién salido del hospital; a recatar a una mujer con la ayuda de un helicóptero, y a sacar a una familia del primer piso de su vivienda con una zodiac. Fue la gota que colmó la paciencia de los vecinos.

Fincas desaparecidas

Es verdad que todo había comenzado mucho antes, en los años ochenta, cuando, sin explicación alguna, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico prohibió limpiar el río y recoger arena, grijo y madera de las orillas. Ahí empezaron los problemas. Porque los áridos procedentes de una cantera empezaron a acumularse, sedimentaron y desviaron el Sella. Mucho, quizá 50 metros. De tal manera que desaparecieron fincas y el río empezó a desbordarse hacia el lado contrario al que lo había hecho siempre; hacia el pueblo.

Inició entonces la pelea un vecino, Pepe Gutiérrez. No le hicieron caso. El 16 de junio de 2010, lo que los vecinos temían se hizo realidad: el Sella anegó Triongu. Ángel Martínez se convirtió aquel día en la voz de los vecinos y después fue elegido alcalde. De inmediato consiguió permiso para limpiar el río. Además, en 2011 se aprobó el proyecto para proteger a Triongu de las crecidas, el mismo que, con ligeros cambios, ha salido ahora a licitación. ¿Qué pasó en estos 14 años? Los cambios de gobierno, la burocracia...

Corte en Triongo, en la N-634, en la inundación de 2021. / LNE

En ese tiempo, Ángel Martínez ha mantenido numerosas reuniones con responsables de la Confederación. Recuerda que uno de sus dirigentes, en aquellos primeros tiempos, rechazó proteger al pueblo. Pero, salvo ese caso puntual, sus relaciones con la Confederación han sido –y son– "muy buenas".

Pero el Sella no se quedó quieto. Otra gran riada, en 2021, inundó dos bares, una casa rural y media docena de viviendas, y cortó la N-634, lo que provocó que las reclamaciones de los vecinos se redoblaran. Ángel Martínez, por fin, encontró a una persona que no solo le escuchó, sino que conocía perfectamente la zona y el problema, y que se involucró para resolverlo, el que fue comisario de Aguas y presidente de la Confederación, Manuel Gutiérrez. "Me dijo que tenía claro lo que había quehacer y que lucharía por conseguirlo. Y lo hizo", subraya Ángel Martínez, satisfecho con las obras que se van a ejecutar.

Sin poder dormir

Agradece a la Confederación la inversión, porque, como apunta, "somos muy pocos (poco más de 100 habitantes), pero estamos muy afectados". Tiene también palabras de agradecimiento para todos los que le abrieron las puertas, empezando por el alcalde de Cangas, José Manuel González, "por todo lo que está haciendo por nosotros". Añade que el pueblo necesita la obra y de forma urgente, incluso por la salud de los afectados: "Hay mucha gente que cuando llueve no puede dormir".

Vecinos de Triongo (Cangas de Onís), tras el desbordamiento del río Sella en 2021. / Luisma Murias

Quiso también tener un recuerdo para el que en 2010 era director del colegio Río Sella de Arriondas, José Manuel Álvarez, que al ver cómo bajaba el río dio la vuelta a los padres que llevaban a sus hijos a la escuela, algunos desde otros pueblos, y suspendió las clases, Unos días después, Ángel Martínez encontraba en Triongu, a 5 kilómetros del colegio, carnés de los críos del parvulario y restos de sillas y mesas. Cree que la decisión del director salvó la vida a muchos niños. "Podría haber sido una tragedia; hubo mucha suerte", concluye.

El alcalde de Cangas de Onís, por su lado, subrayó que Triongu "merece y necesita una obra que proteja el pueblo y que deje vivir tranquilos a sus vecinos, y ofreció "colaboración" a la Administración central para que la obra quede "lo mejor posible".