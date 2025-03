El PP de Llanes dice ahora que no apoyó declarar zonas tensionadas en el concejo: "Aún nos tienen que explicar..."

"El Gobierno de Llanes no ha dicho sí a la declaración de zonas tensionadas, sino que quiere ver un estudio sobre todas las zonas urbanas del concejo. Ademas, ni siquiera nos dijeron cuántas viviendas en régimen de alquiler hay en Llanes, y aún nos tienen que explicar qué supone ser zona tensionada y cuáles son las ‘medidas complementarias’ de las que hablan. La negociación no ha terminado, porque, en realidad, no sabemos de qué están hablando". El párrafo ha sido pronunciado por el vicealcalde de Llanes, Juan Carlos Armas, del PP, que se desmarca así de lo que hace unos días pareció un "sí" del gobierno local a la pretensión de la Consejería de Vivienda de declarar zonas tensionadas varias localidades del concejo.

Armas admite que en Llanes existe un "grave problema" en el sector del alquiler de vivienda: apenas hay oferta. Así que el primer paso para tratar de paliar este problema, en su opinión, debe ser incrementar la oferta. ¿Cómo? Construyendo vivienda pública; esto es, desarrollando la reserva regional de suelo de Póo (Po): 25.000 metros cuadrados de suelo rústico que el Ayuntamiento cambió hace cerca de 20 años a promotores por suelo dotacionales y dinero y que el Gobierno del Principado se comprometió a desarrollar con la ayuda de Sedes, expropiando más terrenos y aprobando un plan especial.

Compromiso incumplido

Aquel compromiso, que nunca se cumplió, es el que pretende ahora rescatar, en las mismas condiciones de entonces, el equipo de gobierno local, que integran Vecinos por Llanes y el PP, y que encabeza Enrique Riestra.

La preocupación por la falta de viviendas en régimen de alquiler llevó el año pasado al equipo de gobierno a aprobar una moratoria que mantiene paralizada la concesión de licencias para nuevas viviendas de uso turístico en el concejo. Una moratoria que fue criticada por el PSOE local, que cree que la medida es como "poner una tirita para curar una grave hemorragia", y que a cambio reclama "reclama la cesión de suelo público al Principado para desarrollar vivienda de precio tasado y en alquiler". El equipo de gobierno impulsó la moratoria apoyándose en un estudio de la Universidad de Oviedo que refleja la escasísima disponibilidad de vivienda en régimen de alquiler en los núcleos urbanos del concejo: Llanes, Posada, Nueva, Celoriu, Barru, Póo y San Roque.

En cuanto a qué hará si tiene que votar en el futuro la declaración de zonas tensionadas en Llanes en condiciones que le satisfagan, Armas subrayó que lo tendría que hablar con su partido, que ya ha manifestado su frontal oposición a esta medida.

El vicealcalde no cree que la Consejería declare zonas tensionadas en Llanes si el Ayuntamiento se opone, pese a que es una competencia autonómica. Sí aprovecho para agradecer al consejero, Ovidio Zapico, y su equipo su "esfuerzo" al buscar soluciones a este problema y al reunirse y negociar con el Ayuntamiento, porque "en los ocho años anteriores, nadie de ese departamento vino a hablar con nosotros de nada".