La única asturiana en lograr una plaza en el examen BIR es de Parres: "Estudiaba unas doce horas diarias"

Ainara Forcelledo Rodríguez, de 22 años y natural de Llames de Parres, acaba de lograr una de las 63 plazas del examen BIR (Biólogo Interno Residente), convirtiéndose en la única asturiana en conseguirlo este año. Obtuvo el puesto 31 con una calificación de 185 sobre 200 en el que fue su primer intento, tras seis meses de intenso estudio y renuncias personales.

El BIR es unas de las pruebas más exigentes en el ámbito de la biología sanitaria en España. Superarlo permite acceder a una formación práctica y teórica de cuatro años en la especialidad elegida dentro de un hospital nacional. Funciona de manera similar al MIR (Médico Interno Residente) pero, en este caso, orientado a biólogos, bioquímicos, biomédicos y biotecnólogos.

En esta convocatoria, un total de 1.147 aspirantes se presentaron para optar a las 63 plazas disponibles, lo que significaba que solo uno de cada 18 candidatos lograría su objetivo. Ainara fue una de ellos: "Estoy muy contenta, sobre todo de haberlo sacado a la primera cuando lo normal es hacerlo a la segunda", señala, "además, el hecho de haberse presentado tanta gente para tan pocas plazas y haber quedado en la primera mitad de la lista es importante para poder decidir luego la plaza que más te guste"

Antes de llegar hasta aquí, la parraguesa inició su formación en el C.P. Río Sella de Arriondas, continuó en el IES El Sueve de la misma localidad y finalizó su Bachillerato en la rama científica en el IES Rey Pelayo de Cangas de Onís. Posteriormente, estudió la carrera de Biología en la Universidad de Oviedo, donde descubrió su vocación por la microbiología: "Los dos primeros años de carrera estaba un poco perdida, me gustaba todo, tanto la parte sanitaria como la ecología o la zoología. En tercero, cuando tuve la asignatura de microbiología, me di cuenta de que era lo mío", recuerda.

Fue en ese mismo año cuando, gracias a unas jornadas organizadas por alumnos, conoció la existencia del BIR y decidió que ese sería el primer paso hacia su trayectoria profesional: "Descubrí que combinaba justo lo que yo quería: la microbiología con la parte sanitaria. La profesora que me dio la asignatura me orientó y me ayudó en ese sentido", destaca.

Una vez se graduó y, desde agosto del año pasado hasta enero, la joven bióloga se preparó durante seis meses en una academia, siguiendo una rutina muy estricta, aunque efectiva, tal y como describe: "Estudiaba unas doce horas diarias. Según me levantaba, me ponía a estudiar hasta que me iba a dormir. Durante el día, repasaba el temario y después de cenar practicaba preguntas tipo test para entrenarme".

Pese a la exigencia de la preparación, Ainara entendía que era necesario un mínimo respiro a la semana para poder desconectar: "Descansaba el sábado por la tarde, aprovechaba para salir un poco y desconectar. Tienes que renunciar a muchas cosas, pero merece la pena porque al final tengo plaza y ahora hasta que empecemos estoy totalmente libre".

La prueba consistió en 200 preguntas tipo test, más 10 de reserva, que debían resolverse en cuatro horas y media: "La academia siempre recomienda que contestemos todas las preguntas porque, al ser tan pocas plazas, tener una bien o mal marca mucho la diferencia. Tuve que dejar una en blanco porque no tenía ni idea", explica.

En abril, probablemente, comience la selección de destino por parte de los aspirantes que han obtenido plaza, en función de su clasificación. Forcelledo lo tiene claro: quiere quedarse en su tierra. En Asturias hay tres hospitales disponibles: El HUCA en Oviedo, Cabueñes en Gijón y San Agustín en Avilés. "El HUCA es el hospital que más me gusta, ahí hice las prácticas externas en tercero de carrera en la especialidad que me gusta, que además es la que ofertan este año, así que sería genial si me pudiera quedar ahí", señala.

La futura residente destaca la importancia del trabajo de los biólogos en los centros hospitalarios, a pesar de que su labor sea menos visible para los pacientes: "Normalmente, la gente, cuando va al hospital, ve lo que hacen los médicos y enfermeros, pero detrás hay un equipo muy grande cuya labor parece estar oculta", explica.

En el área de microbiología, su trabajo consistirá, por ejemplo, en analizar muestras de pacientes para detectar infecciones y determinar su resistencia a los medicamentos: "Los biólogos junto a técnicos y facultativos, realizamos pruebas para identificar qué bacteria, virus y hongo está causando una infección concreta a un paciente y qué antibiótico puede ser el más adecuado", detalla.

La joven, basándose en su experiencia, anima a los estudiantes de biología interesados en el ámbito sanitario a presentarse al examen BIR, una opción exigente pero alcanzable con esfuerzo y dedicación: "Por muy difícil que lo puedan ver, sí que se puede conseguir. Si no es a la primera, será a la segunda, pero hay que intentarlo e ir con toda la ilusión del mundo, como yo", concluye.