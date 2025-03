Suspenso para el Principado "por su falta de compromiso para favorecer la coexistencia entre el lobo y la ganadería extensiva", según WWF

Asturias es una de las comunidades autónomas peor valoradas en cuanto a las políticas de coexistencia y conservación del lobo, según un informe presentado este jueves por WWF, titulado "¿Hacia la coexistencia o el conflicto? Análisis de las políticas autonómicas para la conservación del lobo".

Los principales aspectos negativos identificados en el caso de Asturias son "la carencia de mecanismos que permitan la participación de los grupos de interés a la hora de dictar las medidas de gestión y las carencias en su programa de prevención de daños, apartados ambos en los que obtiene un resultado muy insuficiente".

"Todo esto a pesar de que es una de las comunidades autónomas con mayor población de lobos y donde el nivel de conflictividad social es más alto", destaca WWF, que considera "crucial" vincular el cobro de las indemnizaciones de daños al uso de medidas preventivas. Asturias ha obtenido una valoración del 56% en este análisis, "pobre", según WWF.

En el apartado de compensación de daños Asturias suspende. "Tiene una línea de financiación de medidas de prevención de daños que incluye la compra de vallas fijas y eléctricas y de perros mastines, así como su mantenimiento, pero no el pago de costes extras como la contratación de personal", apunta WWF.

Además, el denominado Marco de Acción Prioritaria de la región dedica "una importante partida a prevenir, mitigar o compensar los daños de lobo, aunque no queda claro si se va a financiar el coste de su mantenimiento o no". Otro punto que WWF valora negativamente es que las indemnizaciones de daños "no están vinculadas a un esfuerzo mínimo de prevención".

Según WWF el seguimiento de los daños realizado por el Gobierno de Asturias permite determinar de manera adecuada la intensidad y distribución de los daños en la región, pero "los pagos son lentos".

Ataques dudosos

Asimismo, se incluyen el lucro cesante y los costes veterinarios, además de un incremento del 20 por ciento en la tasación mientras el lobo esté incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Especial Protección (Lespre), el "pero" es que no existen "mecanismos de transparencia y participación para la identificación de los ataques dudosos".

En el baremo utilizado por WWF, el Principado obtiene la mitad de los puntos posibles en el apartado de participación y transparencia. La razón es que, por un lado, existe "información accesible sobre buena parte de los parámetros poblacionales y de daños, aunque algo desactualizada", pero, por otro, no existe "ninguna estructura participativa oficial en torno al lobo que facilite el diálogo y la búsqueda de soluciones entre grupos interesados, que mejore el conocimiento sobre la especie y que busque soluciones conjuntas: únicamente una mesa exclusivamente informativa de seguimiento del Plan de Gestión".

En cuanto a la planificación y la conservación, la conclusión de WWF es que el seguimiento poblacional de la especie se realiza en Asturias "con periodicidad y metodología adecuadas", pero el esfuerzo contra la mortalidad ilegal es "muy insuficiente, con una tibia respuesta legal a los casos identificados".

Según la última información divulgada por el Principado, en 2023 se detectaron 43 manadas de lobos en Asturias, incluyendo las compartidas con las comunidades vecinas, Galicia, Castilla y León y Cantabria. "El Plan de Gestión del lobo de la región no está adaptado a la nueva realidad legal de la especie, ya que, entre otros puntos, establecía una zona de exclusión sin límite de extracción de ejemplares", apunta WWF en sus conclusiones.

Compensaciones injustas

En cuanto al conjunto de España, según WWF, se observa "apoyo insuficiente a las medidas preventivas para que la ganadería extensiva pueda coexistir con el lobo, compensaciones injustas o demasiado lentas para quienes sufren ataques, escasa participación pública y dejadez frente al furtivismo".

WWF suspende a las administraciones autonómicas "por su falta de compromiso con la coexistencia y la conservación de la especie: las políticas están fallando al lobo, y también a la ganadería extensiva", concluye.

Por último, WWF lanza cinco peticiones al Gobierno del Principado:

–Que se vincule el cobro de indemnizaciones a la aplicación de medidas de prevención de daños.

–Que se agilicen los trámites para que los daños sean compensados más rápidamente y que se incluyan otros conceptos para hacerlos más justos, de modo que realmente compensen las pérdidas.

–Que se ponga en marcha algún mecanismo que permita la participación de la sociedad en las decisiones sobre la gestión de la especie.

–Que se refuercen los mecanismos para la detección, investigación y persecución legal de todas las causas de mortalidad ilegal.

–Que se modifique y adapte el Plan de Gestión del lobo.