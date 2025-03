Adriana Lastra: "La culpa de la inclusion del lobo en el Lespre es del PP"

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha achacado "a las comunidades autónomas del Partido Popular" la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre). La razón que esgrime la riosellana es que en las regiones gobernadas por el PP "se declaraba al lobo especie cinegética", lo que, según ha explicado hizo que "los científicos que forman parte de los distintos organismos que se encargan de la protección de las especies llevaran la necesidad de la protección del lobo en el Lespre".

Adriana Lastra ha negado haber votado la inclusión del lobo en el Lespre. Salía así al paso de unas duras críticas lanzadas contra ella por las mujeres de Asturias Ganadera en la reciente Feria de marzo de Corao. La delegada gubernamental ha explicado que la inclusión del lobo en el Lespre "no se vota en el Congreso de los Diputados, como sabe todo el mundo".

También rechazo otra acusación de Asturias Ganadera: "Dijeron que yo les había prohibido manifestarse, cosa que quiero aclarar. La Delegación del Gobierno no prohíbe manifestaciones, se le comunican manifestaciones, y lo que hace es pedir informes a los cuerpos y fuerzas de seguridad. En este caso, y como ha pasado siempre en Corao, los cuerpos y fuerzas de seguridad recomendaron trasladar esa concentración a otra ubicación porque había una afectación", ha subrayado.

"Por lo tanto, yo no he prohibido ninguna concentración, y me gustaría dejarlo claro porque se me achacaba algo que no es potestad mía. Pero, además, que nunca prohibiría una manifestación como demócrata que soy", ha añadido.