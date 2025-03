Rosi Díaz, una vida entre hojaldres: así es la historia de la mujer al frente de la emblemática confitería de Cangas

Rosa María Díaz Vega, de Cangas de Onís, admite que es de lágrima fácil y que no le cuesta emocionarse, especialmente al recordar a Celso Fernández Sangrador, vecino y amigo de toda la vida, quien falleció el año pasado. Este sábado recibió el Sifón de Oro, un reconocimiento que otorga el restaurante La Sifonería, y el primero que se entrega tras la ausencia de "Celsín", quien impulsó este galardón para reconocer la trayectoria y méritos cosechados por los cangueses. Para Rosi, conocida como "Rosi la del Peña Santa", el premio tiene un significado muy especial. Vivían puerta con puerta y su relación iba más allá de la simple vecindad. "En este barrio los vecinos siempre fuimos más que eso, somos familia", señala.

Rosi nació y se crio en la misma casa de la calle San Pelayo donde se ubica la confitería, un negocio familiar que lleva en marcha más de ocho décadas y al que ha estado vinculada toda su vida. "Fueron mis güelos los que la abrieron allá por 1940 y yo siempre he estado aquí. Ya no sé si esto es un negocio o el salón de mi casa", bromea.

Todo comenzó con Sofía y Ramón, la primera generación de confiteros que se aventuró a abrir el establecimiento que bautizaron como Peña Santa y que ya forma parte de la historia de la localidad canguesa. En sus inicios ya se decía entonces que elaboraban unos suizos excepcionales, además de los deliciosos almendrados que le dieron buena fama. Así lo recoge el libro "Carretera Cañu", donde su autor, el periodista Luis Felipe Capellín, evoca los sabores de su infancia en la década de los 50.

Rosi Díaz a las puertas de su negocio. / Julia Quince

Rosi aún recuerda a su abuela sentada en una mesa, "compartiendo tertulias con otras paisanas", y a su abuelo abriendo la puerta de casa con el bastón desde el propio local: "En la esquina de la viga había una cuerda de la que tiraba para abrirla. Entonces no había llave", rememora.

Con el tiempo fueron sus padres, Belarmina y Manolo, quienes tomaron las riendas del negocio, que apenas ha cambiado desde entonces, salvo por la última reforma que tuvo lugar en 1975. Rosi comenzó echando una mano en el horno, mientras su hermana atendía a los clientes. A pesar de que el trabajo nunca fue su pasión, terminó convirtiéndose en su vida: "Yo no soy confitera. Me enganché al carro cuando había que sacar el trabajo y cuando me quise dar cuenta estaba haciéndolo todos los días", confiesa. Una labor que lleva desarrollando ya medio siglo y que, según los vecinos, demuestra su talento en la cocina: "Yo no me complico, me dedico a hacer cosas de hojaldre y almendra", apunta modesta, aunque sin duda son sus empanadas su gran especialidad.

La Confitería Peña Santa sigue siendo un local de barrio, sin artificios ni estrategias para atraer turismo: "Es un negocio para la gente de aquí. El turista que cae es porque resbaló y entró. Los que vienen es porque saben lo que quieren comprar, porque lo que hago no deslumbra con la vista, es sencillo y hecho como toda la vida".

Hoy, a sus 64 años, Rosi sigue con las manos en la masa, levantándose los fines de semana a las cuatro o cinco de la mañana para encender el horno y pasando prácticamente todo el día en el local. No niega que tiene ganas de colgar el delantal y, cuando eso ocurra, Cangas de Onís quizás tenga que despedirse de esta emblemática confitería: "Aún me quedan años por cotizar, pero tengo ganas de dejarlo. Lo único es que, aunque tengo una hija, detrás de mí no hay nadie que lo vaya a coger tal como está", lamenta.

Mientras tanto, sigue horneando recuerdos en un establecimiento que es mucho más que un punto de venta, también es lugar de encuentro donde los vecinos entran a saludar, recoger paquetes, tomar un café y charlar. Y, por supuesto, donde se libran intensas partidas de parchís: "Es lo que hago para desconectar: jugar al parchís, salir a caminar y quedar a tomar una botellina de sidra todos los días", concluye entre risas.