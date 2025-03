Abiegos exige la reparación de su carretera: "Esto es insostenible"

"No habrá otra carretera de competencia autonómica en toda Asturias en peor estado que esta". Los vecinos de Abiegos, en el concejo de Ponga, llevan 30 años luchando por la mejora del único acceso al pueblo. Sin éxito. Ya no saben a quién recurrir: "Nadie nos hace caso". El estado de la PO-3 (Sobrefoz-Abiegos) es deplorable. Tanto así que algunos camiones-tienda y varios repartidores ya no acuden al pueblo. Se niegan a seguir transitando por semejante "camino de cabras". La situación es "insostenible", claman los vecinos.

Hace casi treinta años, el entonces presidente del Principado, Sergio Marqués, ya fallecido, prometió arreglar la carretera de Abiegos. Después, hicieron lo mismo todos los que le sucedieron en el cargo; el último, Adrián Barbón, en abril del año pasado, cuando la alcaldesa de Ponga, Marta Alonso, aprovechando que se celebró en Beleño una reunión del Consejo de Gobierno, consiguió que se acercara a Abiegos.

Panorámica de Abiegos, en el concejo de Ponga. / Ramón Díaz

Pero ni siquiera han tenido fruto las continuas peticiones de la regidora, que asegura que en cada reunión que mantiene con los dirigentes del Principado reclama el arreglo de la carretera. Mientras tanto, personas que decidieron irse a vivir al pueblo ya se están planteando marchar. "Hablan mucho de repoblar los pueblos, de atraer gente, pero Abiegos está aislado y abandonado", señala María Montoya, natural de la Córdoba argentina, que decidió comprar una casa junto a su pareja e instalarse en el pueblo hace un par de años.

Promesas incumplidas

Montoya destaca que adquirió la vivienda porque le aseguraron que el proyecto para mejorar la carretera, aprobado en la anterior legislatura por el Principado, empezaría a ejecutarse "en primavera". Otra de las muchas promesas incumplidas. "Es verdad, no me dijeron en qué primavera", comenta la argentina con una mezcla de ironía y desazón.

Baches, hondonadas, grietas, pozos, cuentas de casi un metro de profundidad que en algunos puntos ni se aprecian por la vegetación. "Aún recuerdo cuando cayó un camión..", señala un vecino. Y cero mantenimiento. ¿Quién es responsable de esta situación? "Nadie. Si esto sigue así, tendré que marchar", señala Montoya. No le gustaría hacerlo.

El proyecto de mejora afecta a toda la PO-3, que tiene unos 6 kilómetros y costaría un millón, pero los vecinos de Abiegos ya se conforman con que se arregle el poco más de un kilómetros que hay desde el pueblo hasta el cruce con la AS-261, porque Sobrefoz tiene acceso en condiciones por Beleño. Eso es lo que persigue la Alcaldesa, una obra "de emergencia" en ese tramo, para que Abiegos tenga un acceso digno.

Cuarenta personas "desamparadas"

Los vecinos se preguntan qué pasará si tiene que acudir una ambulancia o un médico; qué ocurrirá si los taxis se negaran a subir al pueblo; por qué los tres escolares de Sobrefoz y los dos de Abiegos tienen que soportar cada día ir al colegio por semejante carretera; quién piensa en los ganaderos que tienen que utilizar esa carretera a diario... Son preguntas sin respuesta.

En Abiegos viven más de 40 personas que se sienten "desamparadas". Son clientes "premium" de los talleres mecánicos de la zona, porque cada poco ven estropeados los palieres o los amortiguadores. Hablando de coches, casi todos los días sube a Abiegos desde Cangas de Onís, y en vehículo propio, la cartera, Paci Román. "Tendré que cambiar el coche dentro de poco", señala.

"Mucho turismo, mucha ruta en bicicleta, pero así estamos. No echan ni relleno. Cuando cae un árbol tenemos que quitarlo los vecinos. Nosotros tenemos que limpiar las cunetas; cualquier día se negará a subir el del butano, o el panadero, que trae los pedidos de la farmacia...", se quejan vecinos como José Antonio Sánchez. Todos a una, exigen una solución. Ya.