Refriega política en torno al Casino de Llanes

El Casino de Llanes, un edificio histórico en estado de franco deterioro, fue uno de los asuntos que provocó un intenso debate en el pleno municipal celebrado este miércoles, centrado en una moción del Grupo Socialista para proceder a su reparación en el plazo más breve posible.

El concejal Óscar Torre, tras repasar los principales momentos del edificio desde que se acordó su compra, hace 40 años, recordó que el PSOE ya había presentado una moción en 2023 pidiendo actuaciones de reparación y acusó al gobierno local de "no haber hecho absolutamente nada" en dos años. Acusó a los integrantes del equipo de gobierno de "mentir" y los acusó de "incapaces". "Hace dos años anunciaron las obras del Casino, y ni están ni se las espera. No han hecho absolutamente nada", subrayó.

Juan Carlos Armas, concejal de Urbanismo, del PP, recordó una intervención en 2017, la reparación de la cubierta, "porque las goteras caían a chorro hasta la primera planta", y aseguró que ya está en proceso la licitación de los estudios previos y el proyecto de intervención para reparar en Casino, que estará listo en cinco meses "Es un BIC (bien de interés cultural), no se puede hacer en un mes". Y contraatacó, acusando al PSOE de no haber hecho "nada" desde la adquisición del edificio, formalizada en 1990, "salvo una obra que no se debería haber hecho, porque se distorsionaba el edificio desde el punto de vista arquitectónico".

El concejal de Urbanismo aseguró que se presentaron dos proyectos para conseguir ayudas del Ministerio de Cultura, sin éxito. Pero aseguró que hay dinero municipal reservado para la mejora del edificio. El alcalde, Enrique Riestra, de Vecinos por Llanes, remató la intervención del gobierno local destacado los interminables trámites burocráticos que deben superar este tipo de proyectos. "¿Saben ustedes cuánto tiempo estuvo (el proyecto) en Patrimonio? Pues llegó hace dos semanas", concluyó.

La moción del Grupo Socialista fue rechazada. El Casino de Llanes fue adquirido a cambio del usufructo de una parte del edificio a la Sociedad Casino de Llanes (privada) y de la sunción de las deudas pendientes.