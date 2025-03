Llanes aprobará el Plan General provisionalmente en un mes: suma 39 años sin un planeamiento acorde con la ley (todos fueron anulados por los jueces)

El Plan General de Ordenación (PGO) de Llanes será aprobado de forma provisional por el Ayuntamiento en un mes, según anuncio ayer el concejal de Urbanismo, Juan Carlos Armas, en un pleno ordinario en el que la vivienda fue protagonista principal del debate, en ocasiones intenso.

El equipo de gobierno, que encabeza Enrique Riestra, y que integran Vecinos por Llanes y PP, juzga "fundamental" para el concejo la aprobación del PGO, también para poder ceder suelo al Principado para construir viviendas públicas en régimen de alquiler. El regidor explicó que tras la aprobación provisional habrá una fase de exposición pública del documento, para a continuación remitirlo a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), a la que compete la aprobación definitiva.

Riestra alabó la disposición y el compromiso del consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, y su equipo para sacar adelante lo antes posible el PGO y desbloquear así la situación urbanística del concejo, que suma 39 años sin un planeamiento urbanístico acorde con la ley, al haber sido anulados en los tribunales de justicia todos los aprobados por el Ayuntamiento. El concejo se rige en la actualidad por unas normas provisionales elaboradas por la Consejería en las que no se han incluido, por ejemplo, suelos urbanos no consolidados ni urbanizables, y que solo permite dar lcencias en algunos tipos de suelo.

El debate más vehemente se produjo al hablar de vivienda. Los socialistas Pablo Cueto y Arantxa Miguel incidieron en la necesidad de ampliar el parque público de vivienda. Por un lado, se debatió una moción socialista que proponía ceder parcelas en Barru para viviendas unifamiliares, lo que fue contestado por Armas destacando que lo que la Consejería reclama es "suelo para vivienda colectiva, no para chalés". La moción fue rechazada.

Una vista aérea de Llanes. / LNE

Por otro lado, salió relucir el convenio firmado en 2006 entre el Ayuntamiento y el Principado para desarrollar 60.000 metros cuadrados de suelo no urbanizable (rústico) en Póo. Suelo que, en teoría, iba a ser objeto de expropiación forzosa por la empresa púbica Sedes y a convertirse en dotacional para vivienda pública a través de un plan especial elaborado por la Consejería, algo que nunca sucedió.

Rústicos por urbanizables

Más: el Ayuntamiento se hizo con la propiedad de 25.000 metros cuadrados de esos rústicos entregando suelos urbanizables a tres promotoras. Esos suelos, según Armas y Riestra, continúan siendo rústicos y, pese a las demandas socialistas, que acusan al equipo de gobierno de no haber hecho "nada" en materia de vivienda pública en diez años, no pueden destinarse a vivienda hasta que sean recalificados a través de un plan especial. Un plan especial que no será posible impulsar hasta que se apruebe definitivamente el Plan General.

La moción del equipo de gobierno para instar al Principado a aplicar el convenio aprobado en 2006 o, en su caso, firmar otro "con idénticas o semejantes condiciones", fue aprobada con la abstención del Grupo Socialista, que propuso firmar un nuevo convenio, al considerar extinguido el de 2006.

El puente de San Martín de Bedón, muy estrecho y en mal estado, fue objeto de otra moción socialista. La edil Laura Inguanzo expuso que la infraestructura se ha quedado "obsoleta" y que en 2022 un accidente de tráfico ya puso en evidencia la necesidad de una reforma urgente. Miguel Alonso, del equipo de gobierno, respondió que el proyecto ya está en trámite y que "se han seguido los numerosos pasos administrativos" exigidos por el Principado. La moción socialista fue rechazada.