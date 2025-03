El PP de Colunga critica la gestión del Alcalde: "Si está en minoría debería hablar con los grupos municipales, no imponer"

El Partido Popular (PP) de Colunga ha mostrado este jueves su desacuerdo con la gestión del alcalde del concejo, José Ángel Toyos, de Foro Asturias, en materia de personal municipal. La declaración llega tras el rechazo en el último pleno de la modificación puntual de la relación de puestos de trabajo (RPT). La propuesta, que buscaba contratar a un trabajador para manejar una pala y un tractor que llevan dos años sin usarse, fue rechazada en la votación por los dos partidos de la oposición municipal, PP y PSOE.

"Nos negamos a contratar a ningún trabajador más hasta que no se cumpla el horario que marca la ley", ha indicado el presidente del PP de Colunga, Justino Pérez. "Vamos por el principio de la legalidad y en defensa de los intereses de las arcas municipales y de los vecinos", ha añadido.

Para los populares, la solución no pasa por una modificación puntual de la RPT para abordar problemas específicos, sino por una reforma integral que responda a las "necesidades reales" de cada servicio: "Queremos una RPT nueva, no parches sobre la vigente. Si el Alcalde está en minoría debería hablar con los grupos municipales, no imponer", concluye el dirigente del PP colungués.