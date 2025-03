El PSOE de Ribadesella critica al equipo de gobierno: "Echa la culpa a los demás para ocultar lo que no saben hacer por vagancia o ignorancia"

El PSOE de Ribadesella, que encabeza el exalcalde Ramón Canal, ha criticado este jueves la gestión del equipo de gobierno municipal, que integran PP y Foro, a los que acusa de no tener un proyecto claro para el municipio, de no cumplir con los acuerdos plenarios y de no gestionar adecuadamente los fondos públicos

"Parece que su táctica de echar culpas a los demás les funciona para ocultar lo que no saben hacer por vagancia o ignorancia", resumen los socialistas.

Entre sus principales críticas aluden a la falta de gestión de los dos millones de euros obtenidos procedentes del Plan de Sostenibilidad Turística. Un proyecto del que destacan "la incapacidad" del ejecutivo local para negociar con Costas para la instalación del centro de recepción en Truyes, y la ausencia de alternativas de aparcamiento tras la futura peatonalización de la Calle Comercio.

"Siguen sin explicar por qué desecharon ese parking en altura de La Atalaya. Un parking por el que obligaban al equipo de gobierno anterior a mantener una partida de miles de euros para su estudio y viabilidad", apuntan los socialistas.

Además, el PSOE ha mostrado su preocupación por lo que consideran un uso ineficiente de los recursos municipales: "Se está pagando dos veces con el dinero de los riosellanos por hacer una misma función, como por ejemplo el alumbrado de Navidad y el destaconado de los árboles. A nosotros esto nos parece una malversación", advierten.

Pese a las críticas, desde el PSOE dicen mostrarse satisfechos de que el actual equipo de gobierno esté gestionando las subvenciones "públicas y notorias" conseguidas en el mandato anterior. No obstante, lanzan una pregunta directa: "¿Cuántas han conseguido ellos para el bienestar de los riosellanos en estos dos años de gobierno?"