Víctor González, deportista de élite con solo 19 años: cada brazada cuenta

El instituto El Sueve de Arriondas ha vivido un emocionante reencuentro con uno de sus antiguos alumnos, Víctor González Fernández. El joven, deportista de alto rendimiento, volvió a las aulas que lo vieron crecer para dar una charla motivadora al alumnado de primer curso de Bachillerato, incluido su hermano pequeño, Vicente.

Con solo 19 años, Víctor compagina el segundo curso de Enfermería en la Universidad de Oviedo con un exigente programa de entrenamiento de natación. Su trayectoria deportiva acumula importantes títulos, mejores marcas y reconocimientos a nivel europeo. En 2023, obtuvo el reconocimiento de su concejo, al ser nombrado como Mejor Deportista Promesa Masculino de Parres.

"Siempre fui muy deportista. Empecé a nadar de pequeño en la piscina de Arriondas en distintos cursillos", recuerda. Aquellas primeras brazadas, que eran entonces solo un juego, se convirtieron en el origen de una pasión que despertó con fuerza con la creación del club de natación local, hace una década: "Me gustaba mucho, me lo pasaba muy bien con los compañeros".

Víctor González con su hermano Vicente en el instituto de Arriondas. / Julia Quince

El talento de Víctor no pasaba desapercibido. Poco después de unirse al club, empezó a competir, llegando a ser elegido por la Federación Deportiva de la Natación Asturiana en categoría alevín: "Mi primer campeonato fue en Madrid. Mi seleccionador, Jero, que ahora es mi entrenador, junto con el de Arriondas, me ayudaron muchísimo tanto a nivel deportivo como en lo personal", señala. Aunque dice que "no destacaba especialmente" dentro del equipo, los entrenadores vieron un gran potencial y apostaron por él.

A pesar de dedicar buena parte de su tiempo a la natación, siempre tuvo claro que su formación académica era igual de importante y nunca dejó los estudios de lado. Con 15 años tuvo que tomar una decisión trascendental: Al terminar la ESO se mudó a Oviedo, becado por el Centro de Tecnificación Deportiva: "Empecé a vivir con gente más o menos de mi edad y que hacía lo mismo que yo. Fue un cambio importante", apunta.

El último curso de Bachillerato en el instituto La Ería fue especialmente complicado por la importante carga de entrenamientos y estudio: "Fue bastante estresante, pero mereció la pena". Y, aunque inicialmente planeaba estudiar Fisioterapia, terminó descubriendo su vocación en la Enfermería.

"Mi aspiración es cada día ser mejor que el anterior, y creo que ese es el camino" Víctor González — Deportista de alto rendimiento

El día a día de Víctor, que forma parte del Club Santa Olaya de Gijón, es una auténtica prueba de disciplina: "Los días más duros me levanto a las cinco y media de la mañana, entreno hora y media, luego desayuno y tengo clase de nueve a tres. Por la tarde, vuelvo al agua de cuatro a siete , y después repaso lo académico", detalla. Una rutina que repite tres días a la semana, mientras que otros dos días los entrenos son solo vespertinos. Y es que su preparación se centra en dos grandes objetivos: los campeonatos de este mes y julio que cierran dos importantes ciclos de entrenamiento anuales. Aunque no persigue un objetivo concreto, su filosofía es clara: "Mi aspiración es cada día ser mejor que el anterior, y creo que ese es el camino", afirma. No obstante, no oculta su deseo de poder participar en unos Juegos Olímpicos.

Cuando los alumnos le preguntaron por su futuro, hizo una reflexión interesante: "Si miro dentro de diez años, debería escoger la Enfermería, pero ahora mismo elegiría la natación, porque es una oportunidad que tengo y no sé si podré volver a tenerla. Puede que no me dé de comer, porque si no eres muy bueno no cobras y cuesta tener patrocinadores, pero es lo que más me apasiona".

Gracias a la iniciativa de las profesoras Desirée Fernández Rodríguez y Carmen Álvarez Garzón, el instituto El Sueve continúa organizando actividades y charlas que motivan al alumnado. Como la de Víctor González, que fue un chapuzón de inspiración para los estudiantes, a los que el deportista trasladó que cada brazada, en la vida como en el deporte, cuenta.