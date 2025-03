Un retrato ilustrado de Llanes a vista de pájaro: así es "El Mapa de Martín"

Admirar toda la belleza del concejo de Llanes desde el Picu Turbina, el más alto de la Sierra del Cuera es el punto de vista que ofrece "El Mapa de Martín", la obra de Martín Carrero Del Álamo, un joven artista de 28 años natural de Puertas de Vidiago. Su impresionante lámina, de gran formato y repleta de detalles, puede visitarse en la Casa de Cultura de Posada de Llanes hasta el 31 de marzo.

La pieza, de 365 x 150 centímetros, es mucho más que un simple mapa. A primera vista, muestra la silueta del concejo en plano, pero, al detenerse en ella, se despliega un universo de referencias históricas, etnográficas, culturales y naturales: "Me puse a hacer ideas sobre un mapa para Llanes y se me complicó... No quería hacerlo tan grande, pero me volví loco y, estirando, me quedó esto. Tenía un año para hacerlo y terminé en tres", confiesa el autor.

Para plasmar la esencia de su concejo natal, Carrero inició su trabajo con una visualización de la zona vía satélite. Luego recorrió los diferentes pueblos en busca de elementos naturales y arquitectónicos representativos: "Me conocía al dedillo la zona de Vidiago, pero en los pueblos del occidente me costó mucho más. Tuve que hacer un trabajo de investigación importante y preguntar a amigos que vivían en esas zonas. Aprendí mucho y descubrí muchas curiosidades del concejo", explica.

Parte central de la obra de Martín Carrero / J. Quince

Cada rincón de Llanes está reflejado con un nivel de detalle sorprendente. En el mar, aparecen representadas las especies acuáticas del Cantábrico; en los montes, la fauna local; y en los pueblos, sus iglesias y escuelas. Actividades como la ganadería o la agricultura, deportes tradicionales como la cuatreada de bolos, festividades emblemáticas como la de los pescadores de Santa Ana, la plantación de las hogueras como la de Balmori, o folclore con el baile del pericote: "Incluye todas las localidades y sus elementos más representativos. También metí un poco de cultura, gastronomía y hasta parte de nuestra historia", detalla el autor.

Entre esos elementos históricos destacan los barcos marinos del siglo XVI, la emigración a América, la caza de ballenas o la batalla de El Mazucu. También aparecen hórreos, cuevas prehistóricas menos conocidas y yacimientos como los de La Pereda, Quintana y Bricia, cuyos hallazgos se conservan en el Museo Arqueológico de Oviedo.

Todo tiene un sentido en esta obra y una razón de ser: "Cada planta y árbol, las hojas, los tipos de setas, los pájaros... No están hechas de manera general, todo son referencias locales. Por ejemplo, el campo de golf de Cué antiguamente fue un aeródromo y tuve que investigar qué tipo de aviones aterrizaban allí y pintarlo tal cual; o las variedades de manzana que se usan para mayar en la zona", concreta.

Más allá de su carácter artístico, El Mapa de Martín tiene un trasfondo informativo y reivindicativo. El autor busca generar conciencia sorbe la importancia de un modelo de desarrollo sostenible para el concejo: "Quería que este trabajo no solo sirviera para admirar Llanes, sino para sugerir una actitud más respetuosa con el entorno. Es importante que el turismo y las formas de vida sean sostenibles y ayuden a conservar el paisaje y la cultura", afirma.

Martín Carrero, autor de la obra / R. J. Q.

La idea del mapa nació como su trabajo final de grado en Ilustración que cursó en el centro de estudios artísticos Argi Arte de Bilbao, aunque su ambición fue creciendo con el tiempo: "Pensé en hacer algo útil para el turismo. La idea era que pudiera venderse o distribuirse en hoteles rurales, albergues, oficinas de turismo... Es un recurso práctico y muy visual que permite ubicar dónde está cada cosa y mostrar qué se hace en cada lugar", explica.

El desarrollo de la obra requirió tres años de trabajo meticuloso. Carrero comenzó organizando los pueblos en folios individuales para después encajarlos en su conjunto. El proceso artístico combinó bocetos a lápiz con el uso de pintura plástica y una técnica inspirada en el cómic para lograr un acabado llamativo. Como si reuniera distintos ingredientes para cocinar una receta final. Carrero junta así dos de sus habilidades artísticas: la ilustración y la cocina, ya que estudió el ciclo formativo de grado medio de Cocina y Gastronomía en el IES de Llanes.

La inauguración de la exposición contó con la presencia de numerosos vecinos, curiosos por descubrir la obra, y de sus padres, ambos vinculados al arte, quienes no pudieron ocultar su orgullo: "Ha diseñado un mapa temático que muestra el encanto y la magia de un concejo irrepetible", destacó Eduardo Carrero.

Además del mapa original, la muestra incluye una reproducción sobre el papel y PVC, así como los bocetos iniciales que permiten conocer un poco más el proceso creativo detrás de este mapa único en el mundo.