La íntima confesión de Pelayo Díaz, gran protagonista en Supervivientes: "Allí tuve mis novias, con 'a'... muy virginal"

El asturiano Pelayo Díaz Zapico es una de las personas de las que más se ha hablado en las últimas semanas. Participa en el programa de Telecinco Supervivientes y ha aparecido también en el de Antena 3 Pasapalabra. El influencer ya había confesado públicamente hace años algunas intimidades de su vida y siempre se ha mostrado muy abierto a contar sus experiencias.

El exmarido de Andy McDougall y expareja del ya fallecido David Delfín ha tenido un fuerte enfrentamiento con otra "superviviente", Terelu Campos. La discusión comenzó por un comentario de la hija mayor de María Teresa Campos, quejándose de malas maneras de que las lentejas que estaba comiendo estaban duras y dirigirse a Pelayo Díaz de mala manera.

Pelayo Díaz, asiduo veraneante en Ribadesella, exigió a Terelu Campos que lo tratara con educación. "Yo la trato como una madre y mi madre nunca reaccionaría así, nunca diría 'no me toques los cojones'. No te tienes que levantar para que te demos de comer, te lo llevamos a la boca, encima sé un poco más agradecida", apunto el influencer, estilista y tertuliano.

"Se cree que estamos en el Marbella Beach Club y no somos sus sirvientes. Está acostumbrada a tener servicio y está en la playa como si estuviera en una hamaca. Y encima se queja", comentó Pelayo a sus compañeros.

Al ver Terelu esas palabras del asturiano en una gala dominical, negó tajantemente haberlo tratado mal. Después, protagonizaron un tenso cara a cara, en el que el asturiano pidió perdón a la presentadora: "A veces me puedes las formas. Siento si he herido a Terelu", señaló Pelayo, que pidió también perdón a la audiencia.

La hija de María Teresa Campos se quejó también de que Pelayo Díaz dijera que sus deficientes condiciones físicas y su desconocimiento de los secretos de la pesca obligaba a sus compañeros de darle de comer.

El asturiano fue claro en este punto: "Aquí no se están cuestionando las habilidades físicas de nadie. Lo que se está cuestionando son las formas. Terelu se queja muy a menudo y es algo que a mí me ha hecho mella. Yo lo que le reprocho es que se queje y que a veces nos hable mal", señaló.

Pero la sangre no llegó al río y el cara a cara termino con los dos "contendientes" fundiéndoselas en un emocionado abrazo. "Pelayo y yo ya lo teníamos solucionado. En el momento de calentón él dijo cosas que a mí me dolieron, que hoy se acaban de hablar y ya está. Yo a Pelayo le tengo cariño, le respeto mucho como profesional", dijo Terelu.

El influencer asturiano respondió también con loas: "Me parece que Terelu es muy generosa cuando habla, no solo conmigo, con todo el mundo. Cada vez que hemos necesitado un hombro o una palabra de ánimo o un abrazo o una sonrisa, la hemos tenido. Es justo y necesario decirlo. Creo que hablo por todos, cada vez que la vemos aparecer nos saca una sonrisa, es una alegría".

Pelayo Díaz, nacido en Oviedo en 1986, reveló hace unos años en un programa de Cuatro sus rincones favoritos de su ciudad natal y de Ribadesella. De la capital de Asturias se refirió, entre otros lugares, a la catedral y su entorno, las plazas del Ayuntamiento y del Fontán, el teatro Campoamor, así como las esculturas, en especial las de La Regenta, La Lechera y el "Culus Monumentalis" de Úrculo, que además está en la calle Pelayo.

De Ribadesella, villa de excelencia turística desde 1997, destacó la playa de Santa Marina ("donde he pasado toda mi infancia", aseguro), las casas de indianos que salpican la localidad, el paseo hasta la Punta’l Pozu y las increíbles vistas que se contemplan desde la capilla de Guía.

En ese mismo vídeo de Cuatro, además de destacar cómo su participación en el programa de esa cadena Cámbiame le cambio la vida, descubrir algunos aspectos íntimos de su vida: "En Ribadesella he tenido mis novias, con a; pero todo muy inocente, muy adolescente y virginal".

De momento, Pelayo Díaz sigue en Honduras, donde se desarrolla esta edición de Supervivientes.